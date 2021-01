Psicología para todos | Elevar nuestra conciencia

Los seres humanos estamos buscando esa paz y esa felicidad tan deseada, en el lugar equivocado, no es afuera, no es en tener más, no es en estar más delgado, ni con más posesiones, es dentro de cada uno, es en el silencio, en conocerte a ti mismo, en tener pensamientos elevados, en el ayudar al otro, donde nos encontraremos con nosotros mismos, y sentir esa plenitud. Lo seres humanos somos uno solo, todos células de un mismo cuerpo, lo que le hago al otro me lo hago a mí.

Vivir en odio , en chismes, en juzgar nos lleva a crear una vida llena de dolor, “como es adentro es afuera”, tu mundo interno se refleja en tu mundo externo, tengamos la consciencia de mirar que estamos haciendo con nuestra vida, que estamos creando con nuestros pensamientos, a quien no he perdonado, a quien le echo la culpa de mi desdicha, la paz viene solamente de nosotros mismos, echar culpa de lo que nos sucede, al gobierno a los políticos a nuestros padres etcétera, es algo muy infantil, si cada quien trabajáramos por nuestra paz y bienestar , el mundo sería otro.

Ya no podemos seguir esperando que venga un milagro y arregle nuestra vida, la vida es corta que voy a hacer primero por mí, y luego a los demás, por qué no puedo dar lo que no tengo, y somos seres enojados con nosotros mismos echando culpas. Es momento de dejar de esperar el milagro de afuera, y empezar a hacer nuestros propios milagros, que vienen de mi interior, de estar bien conmigo así como estoy, así como me tocó, el primer peldaño es aceptar mi destino, con humildad, aprender y agradecer a la vida, a cada cosa por pequeña que sea. Agradecer es el segundo peldaño, es un ejercicio diario de agradecimiento, cuando agradeces lo que tienes esto no se perderá. Tercer peldaño, abrir mi mente a la creatividad, que cosas nuevas puedo hacer, o aprender, todo lo nuevo, forma conexiones neurológicas nuevas que te abren un nuevo mundo, hacer diario lo mismo de la misma forma, por el mismo camino, te convierte en un muerto en vida, hasta la más pequeña cosa diferente que hagas, es una señal al universo, de que quieres cambiar, y el universo empieza a trabajar a tu favor. No se vale quejarse y no hacer nada, no se vale, sembrar odio.

Amarte a ti mismo es subir otro peldaño, trabajar en tu autoestima, amarte, así como eres ,así como estas, así eres perfecto, ámate como lo más sagrado, ve a un espejo y empieza por decirte cosas lindas, al principio te sentirás ridículo, después sentirás cambios en ti. Decirse al espejo frecuentemente “yo me amo, me valoro y me acepto como soy”, es el comienzo de un cambio de vida, ámate siempre, trátate bien, un peldaño más, es tratar de estar consiente de tus pensamientos.

Pensemos bien, bendigamos el bien y el bien permanecerá

@Martha Beatriz Kuri