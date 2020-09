Psicología para todos | La autoestima, uno de los elementos más importantes para ser feliz

Desde el embarazo recibes mensajes de ser deseado o deseada. Naces y vas viviendo diferentes circunstancias que te muestran el valor que tú tienes para ellos, y eso se va grabando en tu inconsciente hasta hacerlo tuyo; y te crees todo eso que fuiste mirando, oyendo y sintiendo, creemos que no podemos hacer nada con ese valor que nos otorgó la familia, la sociedad, la escuela, sin darnos cuenta nos repetimos constantemente esos pensamientos que nos provocan las emociones que traemos cargando desde la niñez.

Con esos pensamientos, te vas rodeando de personas que te reafirman ese valor. Estamos ante un círculo vicioso. Mientras no cambies tus pensamientos y sentimientos hacia ti mismo, nada cambiará, seguirás en el mismo círculo de encontrarte devaluado.

Existen diferentes maneras de aprender a quererte, siempre hay grandeza en todos los seres humanos, solo no te han enseñado a mirarla.

Escribe 10 cosas que te han hecho sentir valioso en tu vida, y recuerda ese sentimiento de valer. Mírate al espejo y convence a tus ojos, diciéndote, yo me amo, me valoro y me acepto como soy.

Primero acéptate imperfecto como somos todos, no tienes que servir para todo, hay un lugar específico para ti en el mundo donde es tan obvio, que a veces cuesta trabajo descubrirlo, es aquello que haces de manera natural y fácil, que desde niño te ha llamado la atención, procura sacar las voces de tus padres y maestros de ti, para encontrar tu voz, la voz del alma que es muy suave, la de la mente es fuerte, intenta llegar a tu propia voz.

Ámate por el solo hecho de estar vivo, miles de almas queriendo venir, y tú tienes la oportunidad de estar aquí, tu eres el ser más importante de tu mundo, de ti depende el mundo que te vas a crear. Este mundo depende tus pensamientos, sentimientos y emociones, así que procura que sean elevados, que te des alientos, te consientas, te pongas diciplina y creas en ti.

Es pararse en un espejo dejar de sentirte como antes, y decidir sentirte nuevo, cada día somos otra persona, no hay necesidad de cargar con toda tu historia, levántate nuevo y reinvéntate, todo en el mundo comenzó con un pensamiento que provocó una emoción, la emoción de sentirte valioso, triunfador, maravilloso, y esas emociones tú las puedes provocar, y te mantienen en el día observando tus pensamientos, y cada vez que llega un pensamiento negativo, lo cambias por una imagen poderosa de ti, no digo que sea fácil, hay que estar muy conscientes todo el tiempo, y regresar tu mente al presente y al ahora, al instante que estés viviendo por feo quesea, lo puedes vivir, con dignidad y grandeza interna.

Eres un ser maravilloso, por el simple hecho de existir, quítale poder a lo que no te sirve.

@ Martha Beatriz Kuri