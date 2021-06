Psicología para todos | ¡La vida es todo!

Hoy, a 48 horas que terminen las campañas, quiero escribir de todas aquellas personas con las que tuve contacto, durante la campaña, que se la rifan todas las semanas en la chamba y otros buscando chamba. Ellos y ellas que con orgullo buscan la lana ganada con esfuerzo. Ellos y ellas como yo que queremos un mejor futuro para nuestros hijos y que nos preocupa que sepan lo que hacemos para ganar el chivo de cada semana. Quizás sus familias no han visto como se rompen el alma detrás de una máquina en una empresa, o detrás del volante de un transporte, o con la escoba en mano, o con pico y pala en el campo, o los trabajadores de la construcción, a los que trabajan todo el día bajo el sol y el sereno dándonos seguridad o tratando de mejorar la vialidad, o los heroicos bomberos y cuerpo médico, todo para satisfacer la necesidades de sus casas y quizás sus hijos no saben lo que salir de casa en la madrugada tomar uno o dos camiones para llegar a la planta o el lugar de trabajo, a veces sólo con un café con azúcar encima y a veces ni eso. ¡Sé que está cañón!.

Esos trabajadores qué son parte de una empresa o de un comercio porque alguien decidí arriesgar su poca o mucha lana, para hacer negocio, sí, y para dar empleo. Con muchos emprendedores y emprendedoras también nos reunimos, mi maravilloso equipo de jóvenes y no tan jóvenes de voluntarios y yo nos reunimos a trabajar con, profesionistas, organizaciones indígenas y cientos de grupos organizados, y mis grupos de mujeres a las que todos les debemos mucho por un mejor Querétaro.

Sin los patrones no habría puesto de trabajo. No te voy a salir con que todos los patrones son unos santos, hay de todo, como en botica, unos son canijos, pero muchos la mayoría son buena onda. Y la prueba es que la mayoría de los que emplean llevan algunos años en sus chambas en la misma empresa. Los ciudadanos quieren votar por tener opciones de empleo no solo para él o para el padre o madre de familia. Querétaro va con todo y por todo. Entre más buenos patrones haya, más trabajo para todos, y entre más empresas, más competencia y, por ende mejores salarios.

Contigo y con todo dice nuestra frase rectora. Decir, aseverar que todo es vida porque la vida llega y nace todo y somos la suma de vidas desde nuestros quehaceres diarios crecemos y luchamos y vivimos en ese todo sabiendo que al final será la nada, pero ese tránsito lo queremos digno y con esfuerzo cotidiano y próspero.

Aprendí que tener la verdad; no hay nada ni nadie que la tenga, ya que todo es relativo, constaté que la ciudadanía queretana es un prisma, con lados que reflejan todo diferente de un enigma qué hay que escuchar y buscar de manera organizada las soluciones. Somos sueño de un Querétaro, espejismo de ese todo que nos satisfaga la unidad de tantos y tan diferentes. Ya vienen las elecciones el mero día 6 de junio. Es un día muy importante para México, y también para todos los que somos empleados y nuestras familias. Te explico no sólo se trata de votar por el gobernador o presidentes municipales que te conviene a ti y a tus hijos, es un todo para vivir mejor y con paz.