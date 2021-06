Psicología para todos|Los niños con capacidad y necesidad especiales

Me gustaría exponer una situación. Si sus hijos no conviven con niños con necesidades especiales en la escuela y nunca les han enseñado que no todos son iguales, tal vez debería dedicar 10 minutos esta noche a explicárselo, porque aunque actualmente no viven con estos niños en escuela, seguro que los encontrarán en sus vidas.

A la luz de los eventos recientes sobre la exclusión de una niña con autismo de asistir a un viaje escolar y la expulsión de una niña con síndrome de Down de la clase de baile porque no podía seguir el ritmo, siento la necesidad de compartir esto. Hay niños y niñas a los que nadie invita a las fiestas de cumpleaños. Hay niños especiales que quieren formar parte de un equipo pero no son seleccionados porque es más importante ganar que incluir a estos niños.

Los niños con necesidades especiales no son raros, solo quieren lo que todos quieren: ¡ser aceptados!. Enséñales a tus hijos:

1.- Que las puertas de su corazón siempre estarán abiertas.

2.-Que en el momento que deciden dejar de estudiar, deciden también dejar de depender de ti. Excepto los hijos con necesidades y capacidades especiales.

3.- Que siempre los vas a apoyar, pero no vas a resolver sus problemas. Excepto para los otros con necesidades especiales.

4.-Que él o ella son los amigos con los que se junta y responsable de esa decisión. Excepto él o ella de necesidades especiales.

5.- Que su nivel de esfuerzo y estudio, vicios o malos hábitos de esta etapa, los marcará el resto de sus vidas. Incluso los hijos de necesidades especiales.

6.-Que aunque te duela los dejarás fracasar y hacerse responsables de sus propios errores. Dándole doble y triple oportunidad a los hijos con necesidades especiales.

7.- Que la vida es muy dura y que un pequeño error puede arruinar su vida, y no hay marcha atrás. Por lo que toda la familia debe colaborar con los de necesidades especiales.

La familia debe ser amables y tolerantes con estos hermosos niños!

Todo el mundo necesita amor y amabilidad, porque todos somos uno

