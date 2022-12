Puntos básicos del plan B realizado por el presidente López Obrador

Como vimos en días pasados, la reforma en materia electoral no fue aprobada, el Plan B sí lo fue, con un Senado dividido, aunque favorable en votos a la iniciativa de López Obrador (69 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones) pasó de manera general.

Y aunque la oposición gritaba que el INE “no se toca”, hoy tocó reordenarlo de manera integral con un pleno ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, hasta mantener un sistema de justicia electoral incorruptible.

Este Plan B del presidente plantea y garantiza el voto de los ciudadanos que se encuentra en prisión preventiva, así como a las personas con discapacidad en estado de postración. Brinda facilidades de voto en el extranjero, pues recordemos que para nuestros connacionales no es fácil desplazarse a su lugar de origen para emitir su sufragio. También regulará las cuotas de inclusión de aquellas personas que han sido exiliadas socialmente por alguna u otra razón y darles la visibilidad como todo ser humano merece. Coadyuva con regular la paridad en gubernaturas como lo indica el Art. 41 de nuestra carta magna: la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas. También es importante mencionar que los legisladores que busquen reelección deberán separarse de su cargo.

Con este rediseño, se plantea de manera inminente la reestructura de organismos y autoridades electorales nacionales y locales. Los magistrados y consejeros electorales no podrán ganar mas que el presidente (algo muy razonable).

Se prohíbe de igual manera la calumnia y difamación y se reduce parte de la burocracia dorada del INE.

El Instituto Electoral “sí se toca” a manera de que realicen elecciones limpias y en donde los sueldos de cada funcionario público sean módicos, no exorbitantes.

A manera de anécdota: hace pocos días me encontraba en un live por TikTok platicando del Plan B y una persona comentó: me parece justo que Lorenzo Córdova gane más de 250 mil pesos al mes, así no caerá en la tentación de cometer corrupción y robar del erario. A lo que contesté de manera respetuosa y prudente: así ganes el salario mínimo, el no robar depende directamente de los principios éticos y morales con los que te riges, y así ganes cantidades cuantiosas, si no cuentas con decoro, lo seguirás haciendo. Depende de la educación y los valores de cada ser humano.