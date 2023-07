Revelo generacional | Universidad Autónoma de Querétaro: semillero de sueños y lucha social

El próximo ciclo escolar está a punto de comenzar y con él, una nueva ola de estudiantes de nuevo ingreso llegará a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), miles de jóvenes ansiosos por cumplir sus sueños y esperanzas al adentrarse en el mundo de la educación superior. En este contexto, es fundamental reflexionar sobre la relevancia de la universidad pública, no solo para estos jóvenes, sino también para el desarrollo de la sociedad y la construcción de un país más justo y próspero.

Hace 53 años, en un histórico discurso en la Universidad de Guadalajara, Salvador Allende destacó que la revolución no pasaba por los salones universitarios. Sin embargo, al hablar sobre historia, es necesario considerar el contexto de aquellos tiempos. Hace 50 años, el acceso a la educación superior era limitado, y muchos jóvenes, provenientes de familias campesinas, obreras o comerciantes, no tenían la oportunidad de perseguir sus sueños en las aulas universitarias.

Hoy en día, gracias a los avances en la educación, y la lucha social, más jóvenes tienen la posibilidad de acceder a la universidad. Yo soy un hijo de la educación pública, desde que tenía 4 años en el preescolar, hasta mis estudios de posgrado a los que estoy por ingresar. Mis papás jamás me habrían podido pagar una educación privada, así que tuve la fortuna de ingresar a la universidad pública más accesible de nuestro estado. Es por esto, que estoy plenamente consciente de la importancia de luchar para abrir más espacios dentro de todas las universidades de nuestro país.

La universidad pública, como la UAQ, representa un pilar significativo en la generación de conocimientos. Es en estas instituciones donde se fomenta la investigación, la ciencia y la innovación, lo cual repercute positivamente en el avance de la sociedad. Aquí, se forman profesionales altamente capacitados que se convierten en motor del desarrollo económico y social del país.

La universidad pública cumple un papel fundamental en la aportación a la sociedad. Los estudiantes, docentes e investigadores, a través de proyectos y programas, contribuyen con soluciones a problemáticas reales que enfrenta la sociedad, abarcando áreas como salud, medio ambiente, tecnología, entre otras.

Sin embargo, más allá de su papel como generador de conocimientos y oportunidades, la universidad pública representa un bastión de lucha social. Históricamente, estas instituciones han sido escenario de movimientos estudiantiles que han cuestionado y exigido cambios en el sistema político y educativo. Son espacios de libre pensamiento y debate, donde se forman líderes que defienden los derechos humanos y luchan por la justicia y la igualdad.

A pesar de estas virtudes, la universidad pública también enfrenta retos significativos. Uno de los más apremiantes es la deserción escolar. Para evitar que jóvenes talentosos se vean forzados a abandonar sus estudios por dificultades económicas o personales: el transporte público, rentas accesibles y la asignación presupuestaria suficiente. Desde hace varios años ya se le ha expresado a el gobierno de nuestro estado que muchos estudiantes enfrentan dificultades para llegar a sus campus debido a la falta de opciones de transporte eficiente y accesible. No es posible que quienes no viven en la zona metropolitana lleguen a pagar hasta 100 pesos diarios de transporte público. Garantizar una movilidad adecuada , con una buena política pública de desarrollo social (que no se ha implementado) es crucial para que los estudiantes puedan centrarse en sus estudios sin preocuparse por obstáculos de movilidad que se les presenten.

Finalmente, la asignación de un presupuesto justo para la universidad pública es esencial. Anhelamos que el poder acudir a la universidad sea un derecho y no un privilegio, que cada día más jóvenes puedan ingresar a las aulas universitarias, ya que la falta de oportunidades no se debe a la falta de talento, sino a la limitación presupuestaria que impide que más compañeros y compañeras puedan acceder a la educación.

En la universidad pública es donde construimos sueños y transformamos realidades, es donde nos organizamos para cambiar la realidad social de nuestro país, en la universidad es donde comienza la transformación.





*Presidente de la Federación de estudiantes Universitarios de Querétaro y Vocero Nacional de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos.