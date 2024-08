Rompe el silencio / Al-Anon

¡Hola! Soy Klara, un miembro más de Al-Anon. Los grupos de familiares y amigos de alcohólicos somos una hermandad que no está aliada con ninguna secta, religión, entidad política o institución, no apoyamos ni combatimos ninguna causa y no existe cuota alguna para hacerse miembro. En Al-Anon nos reunimos por voluntad propia, nuestro único propósito es ayudarnos mutuamente con nuestro problema similar.

En Al-Anon perseguimos un único propósito: ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Y nuestro principio básico es el anonimato.

Aquí encontré lo que necesitaba: comprensión, fortaleza y esperanza, convivir con un familiar con problemas de alcoholismo es algo superior a las fuerzas de cualquiera; aprendemos que no es un vicio sino una enfermedad incurable, progresiva y mortal reconocida y declarada desde 1963 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El beber compulsivamente afecta a los familiares y amigos, quienes nos reconocemos como enfermos emocionales por contagio, a causa del comportamiento del alcohólico, reaccionamos de una manera irracional.

En mi caso, así era antes de llegar a este grupo, yo vivía frustrada, desesperada, fracasada, abrumada, deprimida, resentida, ansiosa, enojada e insegura, con la autoestima en el suelo, sin ilusión de nada no vivía, ahora me doy cuenta de que sólo sobrevivía. Pero al llegar aquí, mi forma de vivir comenzó a ser diferente porque encontré afecto, esperanza, comprensión, fortaleza y serenidad.

También existen otros grupos o segmentos con la misma filosofía:

Alateen para adolescentes de 12 a 20 años.

Y para mayores de edad (HAA) hijos adultos de alcohólicos.

Al-Anon nos ayuda a todos (hijos, padres, esposos y amigos), nos brinda esperanza, fortaleza, paz y serenidad, ya sea que mi familiar siga bebiendo o no. He aceptado que necesito ayuda, ya que no hay situación verdaderamente desesperada que no tenga solución, los familiares de los alcohólicos no están solos, hay un lugar donde quienes hemos vivido con un problema de alcoholismo comprendemos como muy pocas personas lo pueden hacer. Hay esperanza y ayuda para quienes necesitamos y queremos.

Existen miles de grupos en todo el mundo.

Contacto e información: www.alanon.mx