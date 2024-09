Rompe el silencio / Día mundial de prevención del suicidio

Por: José Juan Piña Tasabia*





El suicido es una problemática que ha afectado a la sociedad a través de la historia, muchas personas lo han hecho y desafortunadamente continua siendo un fenómeno actual; Según la Organización Mundial de la Salud el suicidio se define como “un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal” siendo el 10 de septiembre que desde el 2003 se conmemora como “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”: Ello no tiene una sola explicación, más bien es un fenómeno donde intervienen varios factores biológicos, psicológicos y sociales que orillan al sujeto a realizar tal acción. Muchas veces se asocia el suicidio a la depresión, a la ansiedad y al consumo del alcohol y/u otras sustancias.

Estar deprimido no necesariamente significa estar triste, más bien se manifiesta como una pérdida del interés por las cosas, es decir, no le encuentra sentido levantarse a trabajar, platicar con amigos o salir a divertirse, su aseo personal, o cualquier cosa que lo motivan a llevarlas a cabo, todo ello acompañados por pensamientos fatalistas o de mucha desolación, provocando tal malestar que los lleva, en un primer momento a la ideación suicida, o en algunos casos al intento suicida que desafortunadamente muchas veces termina consumándose.

Por ello es muy importante el cuidado de la salud mental, el tratamiento oportuno de la depresión, de la ansiedad y del consumo de sustancias adictivas, brinda la posibilidad de evitar la consumación del suicidio, así mismo fomentar en la familia, la comunicación permanente donde se permita expresar las emociones, fomentar un proyecto de vida a los integrantes, así como la autoestima la resolución de conflictos de forma no violenta, y sobre todo que la familia sea un lugar seguro, donde encontrar apoyo incondicional, entre otras.

Como mencioné unas líneas arriba, el suicido es una problemática multifactorial, y como tal su tratamiento tiene que ser en la misma medida; es decir, si alguien cercano a mí, o yo mismo hemos estado a un paso de la consumar un suicido, debemos acudir con algún profesional de la salud mental, para atender la parte psicológica, con un médico que a que me evalúe y en caso de ser necesario me de tratamiento, y con algún trabajador social, para analizar mi entorno, y buscar personas que me puedan brindar su apoyo y conocer que parte de mi entorno está favoreciendo para llevarme al acto suicida.

En el Consejo Estatal contra las adicciones se cuenta con seis unidades que son Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, 3 en el municipio de Querétaro, 1 en Corregidora, 1 en San Juan del Río y 1 en Tequisquiapan donde se ofrece atención para el consumo de sustancias adictivas, depresión, ansiedad e ideación suicida, se pueden contactar al whatsapp 4421570536, donde se les canalizará con algún profesional de la salud mental para que los pueda atender.





*Secretario Técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones