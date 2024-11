Rompe el silencio / Experiencia Alateen

Hola Soy Jazmín o me pueden decir Jaz, pertenezco a los Grupos de Alateen. Quiero contarles a todas las personas que vean este mensaje, que tengan confianza en el programa, practicando los Pasos, los Lemas y las Tradiciones podemos llegar a tener una vida feliz, no se desanimen que el cambio no es de la noche a la mañana. Y se los digo yo que aún me falta mucho por aprender, pero lo poco que he aprendido me ha servido mucho y ha sido muy buena ayuda, no sólo en la casa con el familiar alcohólico, si no también fuera del hogar como en la escuela o en el trabajo.

Todo este tiempo que he estado en Alateen, me ha enseñado que no es un grupo donde rige o manda una persona, si no que todos somos iguales y entre todos nos apoyamos para tener un cambio y eso igual me ha servido de mucha ayuda.

Para mi Alateen es mi segundo hogar, pero un hogar donde no hay alcohol y donde las personas no te van a juzgar ni te van a criticar, si no que te van a ayudar con tus problemas y a seguir adelante, luchando por ti mismo no por las demás personas, si no hacerlo por ti.

Soy Jazmín, familiar de tres alcohólicos y hasta ahora no me da pena y estoy orgullosa de decir que estoy en Alateen, que es un grupo de auto ayuda donde soy feliz, por que la gente es muy amable conmigo y para mi no es algo de lo cual debería de darme pena, porque al contrario veo por mi y me importa lo que yo piense, diga y haga, y el grupo me enseña a hablar por mí, pensar por mí y hacer por mi lo que me haga feliz.

Existen muchos grupos de Alateen a los cuales puedes acudir y jamás los vamos a rechazar sólo hace falta dar ese pasito para querer un cambio en nuestras vidas.

Y no están sól@s, nadie está sol@ mientras existan los Grupos de Alateen.

Alateen, parte de los Grupos de Familia Al-Anon, es una hermandad constituida por jóvenes cuya vida ha sido afectada por el alcoholismo de un familiar o un amigo íntimo. Se ayudan mutuamente compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza.





