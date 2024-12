Rompe el silencio / La pasión secreta

Por / Lic. Amanda Leticia Moha Vargas*





Todas y todos los que estamos de alguna manera u otra involucrados en temas relativos con el bienestar del ser humano desde diversos ángulos como médicos, abogados, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, maestros, lideres religiosos etc. , lidiamos día a día con la abrumadora realidad de amenazas tales como la violencia o las adicciones que se erigen ante nosotros como monstruos enormes y de mil cabezas que aun con nuestras espadas forjadas de conocimiento, experiencia y un genuino interés en poner a salvo a niños y niñas, adolescentes, padres de familia y familias enteras de estas innegables situaciones destructivas las sentimos pequeñas y frágiles y que a veces estamos en franca desventaja sin embargo todos los días volvemos a la batalla , desde nuestra institución, consultorio, pulpito o salón de clases y lo volvemos a intentar mediante la atención, la transmisión de nuestro conocimiento , desde la escucha y el acompañamiento.

Al mirar nuestro diario quehacer ,recordamos y registramos casos en los que nuestra intervención resulto significativa y promotora de amor propio o de acciones preventivas que pueden ahorrar años y años de sufrimiento pero también reconocemos en la soledad de nuestra introspección los casos en los que no tuvimos la adecuada escucha, el pertinente trabajo en equipo o el fracaso después de muchos intentos y nuestro consultante o paciente no logro salir de la adicción o de la espiral de la violencia y ya no se encuentran con nosotros.

Cada día se nos presenta la oportunidad de mejorar nuestras estrategias y formas de abordaje y un frente imprescindible es el auto cuidado y en específico es el de contar y preservar aquella actividad de cada profesionista de las instituciones públicas y privadas , que es SU PASION PERSONAL , pasión que no es precisamente su trabajo cotidiano, aquella actividad que quizá por los años de estudio o largas jornadas de trabajo abandono desde sus años escolares o al ingreso en la vorágine laboral que en casos de por ejemplo médicos o psicólogos cumplen con dobles o triples turnos para cubrir las necesidades económicas o bien por la misma exigencia que la atención a pacientes con dolencias físicas y mentales requieren y no se diga cuando se trata de poblaciones con múltiples vulnerabilidades como el abandono familiar y social .

Esa pasión que no necesariamente es productiva, que no genera una ganancia, que no se traduce en términos de eficacia, sino que se realizaría aun cuando no nos pagaran o que incluso pagaríamos por llevarla a cabo. Una de las frases que en redes sociales y que cada vez tiene mayor número de vistas es el pensamiento sobre la felicidad del expresidente de Uruguay, José Mujica quien nos dice que “La felicidad esta en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto, eres feliz “, y nos pone como ejemplo actividades como el futbol, tener un espacio en radio, estudiar una molécula, aprender un nuevo idioma, pescar, arreglar tu jardín, bailar etc. pero que no tenga un fin necesariamente útil sino solo por el gozo que nos da realizarlo.

Mujica reitera que la vida no es solo trabajar y nos invita a que “hay que dejarle un buen capitulo a la locura que tenga cada da uno, tener una causa, una pasión “

En esta columna hoy te pregunto. ¿Cuál es tu espacio, tu cachito de tiempo en donde eres libre? Es algo imprescindible para seguir con tu tarea, con tu misión, de otra manera la cuesta arriba se torna sin sentido.

Y es por lo tanto que se hace necesario pelear y defender estos espacios de gozo personal y transmitir e invitar a nuestros pacientes hombres, mujeres, niños y niñas, adultos mayores que busquen. ese lugar de libertad.

En su libro “Los Patitos Feos “de Boris Cirulnik, el autor nos enfatiza que el contacto con el arte, para niños y niñas con sus familias es estimulante, pero para niños y niñas con heridas profundas, abandonados o no vistos el arte, la música, el movimiento es imprescindible y vital para seguir conectados con la vida.

Quizá resulte necesario reflexionar que nuestros niños y niñas sin duda requieren de espacios terapéuticos pero también encontrar estos espacios de movimiento, de música, de creación sin fines de competencia sino solo de estos espacios de libertad.





*Psicologa Clínica