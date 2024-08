Rompe el silencio | Liderando con pasión

Desde pequeña, he sentido una inclinación natural por las actividades y gestos sociales. La interacción con las personas y la oportunidad de aportar mi granito de arena siempre han sido motores en mi vida. Soy Sophia Licea Díaz, tengo 27 años y egresé de la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2020 con una Licenciatura en Negocios Turísticos.

Comencé a trabajar a los 16 años y uno de esos primeros trabajos fue determinante para elegir mi carrera. Si hace un año me hubieran preguntado dónde estaría hoy, nunca me habría imaginado ocupar el puesto de Directora del Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Es un gran privilegio y un reto apasionante estar aquí.

Sobre Sophia

Me considero una joven apasionada, disciplinada y comprometida. Practico patinaje artístico sobre hielo, una actividad que me apasiona profundamente. El deporte ha sido un aspecto fundamental en mi vida, ayudándome a ser determinante con mis objetivos y sueños. Me ha enseñado a establecer metas en diversos ámbitos de mi vida y a llevar a cabo acciones para lograrlas. Creo firmemente que estas experiencias me califican para desempeñar mi trabajo, aunque reconozco que no podría hacerlo sin el apoyo de mi equipo.

Visión de Liderazgo

A lo largo de mi vida, he construido y mantenido una visión clara: ser un buen líder. Este principio ha guiado mi trabajo en el Instituto. Agradezco profundamente a mi equipo, quienes comparten la perspectiva necesaria para desarrollar programas y acciones que enriquezcan a los jóvenes, ayudándolos a crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

Visibilidad y Propuestas

En el Instituto, queremos ser más visibles ante la sociedad y generar propuestas innovadoras y actividades significativas para los jóvenes. Buscamos crear un espacio donde se sientan escuchados y apoyados, fomentando su participación activa y su desarrollo integral.

Compromiso con Corregidora

Toda mi vida he residido en el Municipio de Corregidora. Como joven, he atravesado diversas circunstancias, he tenido inquietudes y he buscado oportunidades. Por eso, me enorgullece representar a los jóvenes de mi municipio y trabajar para ampliar sus horizontes.

Mes de la Juventud 2024

Agosto es un mes especial para nosotros, ya que celebraremos el Mes de la Juventud con diversas actividades enfocadas en el emprendimiento, deporte y recreación. Comenzamos con la primera actividad el 9 de agosto, y les recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales para más detalles; nos pueden encontrar en Instagram como @imjcorregidora o en Facebook como Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Esta celebración es crucial porque permite a los jóvenes sentirse tomados en cuenta y ver el crecimiento y desarrollo de la sociedad como un reflejo de su propio crecimiento.

Con entusiasmo y dedicación, seguimos adelante, construyendo un futuro mejor para los jóvenes de Corregidora.