Sólo para villamelones | Fortes en Zacatecas

Saúl Jiménez Fortes es un torero que parece estar emparentado con la tragedia; un hombre que ha tenido por compañera de vida a la epilepsia y que, en su profesión, recibió, en un muy corto periodo de tiempo, dos gravísimas cornadas en el cuello que lo llevaron, ambas, al borde de la muerte.

Malagueño de nacimiento, Jiménez Fortes, como se anuncia en sus correrías taurinas, no podía ser otra cosa que torero, pues es hijo de un banderillero y de una matadora de toros, y desde pequeño abrevó en la intimidad de su hogar el amor, la pasión, por el toreo.

Sujeto desde siempre a una estricta disciplina de horarios y alimenticia, debido precisamente a su enfermedad, se ha hecho un camino particular e independiente, seguramente mucho más duro que el de los demás. Desde que tomó la alternativa, en la bilbaína plaza de Vista Alegre, ha remado contra corriente, y los hospitales se han convertido en su segunda casa.

Pero también es un torero que no se arredra, que es fiel a su estilo y que ha dado muestras constantes de calidad y valentía; uno de esos toreros que no pueden, ni deben, pasar desapercibidos, y que no suelen salir de las plazas por su propio pie, sino en volandas, ya sea por la puerta grande o por la de la enfermería.

Su presencia en las dos tardes de los carteles anunciados para la Monumental de Zacatecas es, sin duda, la más destacada noticia en un año carente de buenas nuevas en el mundo del toro. El 15 y el 16 de noviembre, con toros de Piedras Negras y de José Julián Llaguno, el torero de Málaga podrá ser apreciado por los obligadamente reducidos aficionados zacatecanos.

Su espigada figura y su serio rostro, que le hacen parecerse a Manolete, partirá plaza en México. Lo hará acaso con la conciencia de que no se trata de un torero muy conocido en nuestro país, pero con el bagaje de quien ha recorrido la legua, enfrentándose, sin cortapisas, con toros de las más diversas, y a veces nada tersas, ganaderías.

Habrá que estar al pendiente de su desempeño en la ciudad de la plata y la cantera.