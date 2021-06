Sopa de letras | El adiós de Gabo

El adiós de Gabo un texto que cuenta los últimos días de la vida de su padre Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura y de su madre Mercedes Bacha; dijo que ha tomado notas durante los últimos días con un poco de cautela para no traicionar la vida privada de la familia.

“No escribí sobre su experiencia con la muerte, eso lo estará escribiendo el ahorita en algún lugar, pero me apoyé un poquito en esa idea para consolarme a mí mismo de escribir sobre su muerte. Sin que fuera de una manera demasiado indiscreta.” Señaló el hijo mayor del autor de “Cien Años de Soledad.” Rodrigo también afirmó a la prensa internacional que su hermano Gonzalo y el resto de su familia impulsaron al cineasta para crear unos de sus escritos más íntimos.

El libro contiene 128 páginas y que pertenece a la editorial, Random House, adjunta algunas fotografías familiares que nunca antes han sido publicadas. Según indicó el hijo del Nobel, su padre no era el mismo en los últimos días, sin embargo, nunca dejó de creer que seguía siendo el genio creativo que evolucionó la literatura.

“Estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo,” asegura Rodrigo que le dijo Gabo en algún momento, aun así, el último año y medio “ya fue muy tranquilo, no sufría de ansiedad, y eso nos reconfortaba,” contó en el texto. También narra la despedida a su madre, Mercedes, “la Gaba” una “persona que llegó a ser, siempre sólida y firme e incluso dirigiendo el mundo de éxito que su padre dejó en la familia”.

Gabriel García Márquez, probablemente el escritor más querido en lengua española del siglo XX, junto con el Nobel de literatura mexicano Octavio Paz. El escritor colombiano Gabo, ya anciano y enfermo, cayó resfriado. “De esta no salimos ya no come, no reconoce a nadie, ni se quiere levantar”, le dijo Mercedes Bacha a Rodrigo. La última vez que saludamos a Mercedes y sus hijos fue en el 2014 en la entrega del archivo del Gabo a la Universidad de Texas en Austin.

Así vemos el lado más humano de un personaje universal y dela mujer en la que se fijó cuando era una niña de nueve años, que le acompañó toda la vida y que apenas le sobrevivió unos años. Este relato, entreverado de recuerdos de una vida irrepetible es la más hermosa despedida al hijo del telegrafista y su esposa y quien escribió su obra cumbre en México, “Cien Años de Soledad” y ambos amaron por siempre a nuestro país.