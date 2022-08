Sopa de letras | El futuro del derecho animal en Latinoamérica

Histórico e inédito resultó el fallo en donde condenan a una pena de 10 años y 6 meses a Vicente Benjamín “N” responsable de haber envenenado a los perros rescatistas Athos y Tango y tendrá que realizar un pago por reparación del daño de 2 millones 564 mil pesos.

Oír hablar en el imaginario colectivo de derecho animal podría generar la impresión de una disciplina incipiente o poco desarrollada.

Sin embargo, la realidad dista mucho de esta suposición.

En la práctica, es una rama del derecho que se estudia en cientos de universidades alrededor del mundo, incluidas prestigiosas casas de estudio como Harvard Law School, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires entre otras, ninguna en México.

Sin que haya sido el primer autor que trató el tema, desde que el filósofo australiano Peter Singer presentó la primera versión del aclamado libro “Liberación animal” en 1975, se comenzó a discutir, sobre la temática animalista en las aulas, pasando del pensamiento abstracto a la materialización del tema en el área jurídica.

A partir del desarrollo académico que ha tenido el derecho animal, se ha logrado definir a esta disciplina como el conjunto de teorías, principios y normas destinadas a brindar una protección jurídica al animal de especie distinta al del ser humano, promoviendo y procurando su bienestar y protección.

Podría parecer lejano el tiempo en que los animales no humanos se encuentren incorporados en cuerpos legales tan robustos como las constituciones de cada país, pero es un hecho patente que ya ocurre desde hace más de tres décadas y en nuestros días existen más de 50 cartas constitucionales en América Latina que mencionan a los animales de manera directa o indirecta.

Sin embargo a nivel latinoamericano podemos encontrar casos emblemáticos relacionados con la regulación de esta materia, como el de Brasil, que incorporó a los animales en el art 225 de su constitución “Se debe proteger a la fauna y a la flora, con la prohibición, en la forma descrita por la ley, de las prácticas que representen un riesgo a su función ecológica causen la extinción de especies o sometan a animales a la crueldad.”

Por otro lado destaca la regulación penal en materia de maltrato animal. Esta es una área que no ha heredado el legado codificador instaurado por los cuerpos legales civiles, por lo cual en muchos casos las normativas se encuentran estrechamente relacionados con los intereses de los animales no humanos desde una perspectiva centrada en sus características inherentes considerando su calidad de ser individual y no el interés que representa para el ser humano.

Es de la esencia de un área del derecho incipiente sacar a. la luz problemáticas escondidas que ahora tienen la posibilidad de ser resueltas de una forma más eficaz.

Este es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de la familia multiespecie.

El concepto de familia multi especie, presente en varias decisiones jurisprudenciales de Estados Unidos y España. También tiene su reflejo en el derecho latinoamericano, en un caso colombiano en que se solicitó en 2019, ante una comisaría de familia en Medellín, la custodia de un animal de compañía.

Por eso luego de un proceso de 14 meses se dio la resolución del caso de los perros Athos y Tango mismo que sentará un precedente en Queretaro y Mexico de protección animal en materia jurídica una medida celebrada por la sociedad civil.

Sin duda, pareciera ser que la deuda que tenemos los seres humanos con los animales no humanos es abismal, pero gracias a la existencia de especialistas en esta. área se podrá acortar la brecha que nos divide de la imperiosa justicia interespecie.