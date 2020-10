Sopa de letras | La Nueva Encíclica Social Del Papa Francisco

El sucesor de Pedro firmó la Encíclica en el convento de San Francisco de Asís el pasado 3 de octubre, junto a la tumba del santo. Tercera de su pontificado. El extenso documento de 200 páginas, escrito por primera vez en castellano, y con un título en italiano, representó una sinopsis del pensamiento social de su magisterio en los siete años como pontífice al frente de la iglesia católica. Su Santidad de origen argentino explica que estaba escribiendo el texto cuando estalló la pandemia del Covid-19 de la cual señaló que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades y que evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. Dice que coranovirus demostró que a pesar de estar hiper conectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas de todos.

En otra parte del documento señala que la fraternidad y la amistad social son las vías más indicadas por el Pontífice para construir un mundo mejor, más justo y pacífico con el compromiso de todos los pueblos. Reafirmando con fuerza el no a la guerra y la globalización de la indiferencia.

La fraternidad debe promoverse no solo con palabras, si no con hechos que se concreten en la mejor política aquella que no está sujeta a los intereses de las finanzas, si no al servicio del bien común, capaz de poner en el centro la dignidad de cada ser humano, y asegurar el trabajo a todos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Una política que lejos de los populismos, sepa encontrar soluciones a lo que atenta a los derechos humanos. Su Santidad el Papa Francisco también condena al neoliberalismo: El mercado solo, no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer que este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. La fragilidad de los sistemas frente a las pandemias, ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado, también señala que los problemas globales requieren de una acción y no a la cultura de los muros. La pena de muerte es inadmisible y debe abolirse en todo el orbe. Ante la pandemia y la era post Covid-19 propone una reforma a la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), y condena a todas las guerras que se han suscitado en la historia de la humanidad. Esta encíclica representa un rayo de luz para el mundo entero, es fuerte y valiente que condena al racismo, los nacionalismos y redes internacionales del crimen organizado.