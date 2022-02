Sopa de letras | Salud por los Constituyentes de 1917

Con motivo del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución en el Teatro Iturbide, digamos salud y parafraseando al célebre periódico “El Zancudo”

El único periódico elaborado por los diputados constituyentes en el Puerto de Mazatlán y calor de unos coñacs... sale cuando se le hincha y no se les hincha, cuando les pica. Y el director no se raja cuando lo busquen. Hoy se me hincha escribir, cómo fue la exégesis del derecho a la salud en México.

A pesar de como lo señala el experto estadounidense Victor Niemeyer en su obra Revolution at Queretaro: The Mexican Constitutional Convention of 1916-1917, Austin University of Texas, 1974:

“Aclamó la reunión de Querétaro como el suceso más importante en la historia de la Revolución Mexicana” y unos años antes al inicio del Congreso Constituyente de 1917 el país se vio asolado por las epidemias del sarampión, la viruela, el tifo, el paludismo, por las picaduras de los zancudos no se les hinchó reconocer a los constituyentes del 1917 el derecho a la salud. Y mucho menos se imaginaron que un año después arribó la gripa española a México, convirtiéndose en la pandemia más mortífera de la humanidad.

Hasta 1917, la protección a la salud se había entendido y asociado con las prestaciones de seguridad social de la clase trabajadora y sus familias y no para todos los mexicanos.

Fue hasta el 3 de febrero de 1983, después de 66 años, que se reformó el artículo 4 de la Constitución en el párrafo tercero el derecho a la protección de la salud, señalando que toda persona tiene derecho a esta, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución.

Pero a partir de la reforma al artículo 1 de 2011 el derecho a la protección de la salud dejó de ser una garantía de igualdad otorgada por la constitución para convertirse en un derecho humano de todas las personas reconocidas por la Carta Magna.

Ahora ante la cuarta ola del Covid-19 este hecho humano se ha convertido en letra muerta. En México por desgracia el acceso oportuno a servicios de salud de calidad siguen siendo una promesa incumplida carecemos de un sistema que privilegie el enfoque preventivo y aún en el esquema reactivo que predomina, la capacidad de respuesta es limitada, insuficiente y está costando la vida a cientos de miles de personas cada año sobre todo en los rubros de las consideradas defunciones evitables y defunciones en exceso evitables, es decir aquellas que dadas los recursos disponibles no deberían de ocurrir.

Pero ocurre, así como en 1917, y al calor de unos coñacs ... ni las muertes por la revolución, la hambruna, las enfermedades, las epidemias, los atendían cuando se les hinchaba, en los hospitales, y a los diputados no se les hinchó legislar el derecho a la salud