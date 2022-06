El chef que conquistó a Isabel II con canapés. Como en los cuentos de la realeza, Fernando Stovell es el genio mexicano (mitad británico) que ha podido colaborar para la Reina Isabel II, los Beckham, Michael Schumacher, y los jefes de estado más importantes del mundo, tiene un restaurante reconocido en el que realiza sus recetas gastronómicas con técnicas que pertenecen a nuestra historia.

Se hace camino al andar y el camino no ha sido fácil, pero lo ha ayudado a alcanzar grandes logros y todo empezó con una mentira.

Fernando Stovell tuvo que engañar a su padre para convertirse en chef. “En los 80 y 90 ser cocinero no era tan bien visto y se me complicaba explicarle a mi papá que ese era mi sueño, así que le dije que quería ser piloto, pero me convenció de que estudiara algo relacionado con política y me inscribí a la Universidad en el segundo año ya sabía que no era para mí, mi corazón siempre estuvo en la cocina, y convencí a mi papá de dejarme estudiar una maestría en Inglaterra, pero realmente se convierte en una oportunidad para pagar mi carrera de chef”, platica.

La mentira le permitió a Fernando inscribirse en el Westminster Kingsway College donde rápidamente se convirtió en uno de los mejores alumnos ganando el premio del alumno del año por tres años consecutivos.Eso le permitió participar en competencias internacionales y, eventualmente, conseguir un trabajo que le cambiaría la vida.

“En la primera semana le pidieron a un chef traducir los menús y me toca traducir varios, el tercero que me toca traducir llevaba como título-la Reina de Inglaterra-,eso me impresionó y me acerque al chef que estaba a cargo y le dije que tenía que ser un error”. El chef era un alemán que le dijo a Stovell “ no sabes para quién trabajas”, y le reveló que se trataba de un importante jefe de estado de oriente.

Eso le permitió que lo contrataran para cocinar para un evento con la Reina Isabel II seguido de decenas de eventos para personalidades políticas y celebridades de todo el mundo, incluyendo la visita de la Reina a Medio Oriente, en la que estuvo a cargo del desayuno, comida, cena y hasta el te de la tarde, a la 4 con puntualidad inglesa como le gusta a la monarca que está de manteles largos festejando su jubileo de platino.

Stovell acepta que es un highlight de su carrera el haber tenido el privilegio de cocinar para ella.Como lo comenta Fernando a Mundo Regina, ha sido juez invitado de Masterchef, dice no creer en el gas y la electricidad y prefiere cocinar con leña.

Experto en cocina francesa, británico por su carrera y trabajo, chef de la Reina y celebridades, dueño de un restaurante en Londres y cocinero de corazón, Fernando Stovell es uno de los grandes talentos que pone el nombre de México en lo alto en este jubileo de platino de la Reina Isabel II.