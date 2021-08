Sopa de letras|Sayonara

Adiós a los juegos olímpicos de Tokio 2020

Los más inverosímiles, emocionados, maravillosos, extenuantes y dramáticos de la historia del olimpismo. Los más virtuales y light, vistos por millones de seres humanos a través de sus celulares y tablets ,las hazañas de Sifan Hassan quien se cayó, se levantó y ganó el oro en los 5000 y los 1000 mts y el bronce en los 1500, se ganó el corazón del mundo al lograr tal proeza en un estadio sin público.

Ver volar a la jamaiquina Elaine Thomson, ganadora de la medalla de oro en los 100 mts y convertirse en la mujer más veloz del planeta.Todo mundo esperaba que con el retraso de un año seríamos recompensados luego, de seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en el 2020 y 2021 y significaría salud y el fin de la pandemia. Lamentablemente no fue así, ahora el primer caso de muerte causado por el virus de Marburgo en África Occidental e irónicamente, quienes ganaron medalla de oro y plata en el maratón femenil fueron las africanas Kenianas P. Jepchirchir y B. Kosagei. La mutación a la variante Delta, los que no han podido vacunarse y no quieren, obligaron a unos juegos anodinos, desolados y sin espectadores.

A pesar de todo a Japón no la venció, ni la gripe de 1918, ni los lanzamientos de las bombas atómicas en la segunda mundial el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 en Nagasiki.

En esta heroica, celebración de las olimpiadas, la humanidad unida por el espíritu demostró que juntos podemos ganarle al coronavirus, solo un evento fue cancelado por el Covid -19. El drama de muchos atletas que se echaban a llorar al finalizar sus pruebas olímpicas. No importaba si ganaban o perdían, era el fin de años de preparación lesiones y sacrificios, que no enfrentan una persona normal. El drama y la tragedia de la delegación mexicana en Tokio 2020, un fracaso. La promesa de Ana Guevara fue de 10 medallas, solo ganaron cuatro; bueno tres porque la de fútbol no pertenece al deporte de estado. Sayonara a la nación de sol naciente.

La esperanza del deporte está en los jóvenes, como la china de solo 14 años, Quan Hongchan, que sus dos clavados perfectos desde la plataforma de 10 mts, nos hace ilusionar en un mundo sin pandemias y sin guerras; en paz y unidos por el movimiento olímpico. Y el sueño de lo que viene. Sabemos que para Paris 2024 solo faltan tres años.