Tiro directo | Respiro millonario

El bolsillo de los directivos queretanos encabezados por Gabriel Solares por fin respiró, los Gallos cumplieron con el objetivo de evitar pagar multas de 120, 70 ó 50 millones de pesos, algo que hubiera sido catastrófico en un equipo tan austero como el Querétaro.

Gallos tienen la nómina más baja de la Liga MX –con todo y Antonio Valencia y Jefferson Montero en la plantilla- un equipo que carece de una gran empresa detrás y que depende del presupuesto de sus accionistas, quizá muy poco, por lo que haber evitado la multa fue un alivio total.

Pero no todo es color de rosa, los Gallos podrían quedar fuera del repechaje si no consiguen puntos en los dos últimos partidos del torneo, además de que el tema porcentual los seguirá persiguiendo la siguiente temporada, por lo que no pueden cantar victoria los directivos todavía.

INVERISONISTAS

El proyecto de Libertadores de Querétaro va en crecimiento, tal parece que la pandemia no fue un problema porque lograron atraer inversionistas para mejorar en el tema económico y deportivo del equipo, la empresa tapatía Xoy Capital se unió al proyecto comprando el 50% de las acciones del equipo de baloncesto y veremos como resulta la llegada de estos empresarios.

Lo que es un hecho es que Querétaro es una de las mejores plazas para la Liga de Baloncesto Profesional, una organización que desde su regreso cautivó a los aficionados y además llenaron los ojos de la Liga, tanto que es un ejemplo para los demás equipos.

Querétaro ya fue sede de un Juego de Estrellas, también fue la “burbuja” de los playoffs del año pasado, pero ahora falta reflejar todo ese buen trabajo con un equipo competitivo y sobretodo un título. Al tiempo.

