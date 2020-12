Tiro directo | Topan con pared

La nueva directiva de Gallos Blancos encabezada por Gabriel Solares asumió que llegar a la primera división iba a ser un paseo por el campo, traer jugadores del Atlante y otros tantos “desconocidos”, además de un técnico inexperimentado fue la apuesta para confrontar su primera temporada en el máximo circuito.

Pero la realidad pegó duro, a Gallos le alcanzó apenas para finalizar en la posición 17 del torneo (penúltimo lugar), sí tuvieron juegos buenos ante Cruz Azul, América y Toluca, pero competir por un puesto de liguilla siempre estuvo fue de la realidad.

Tras finalizar la temporada se dieron cuenta que no era la Liga de Ascenso y que era necesario ahora sí traer refuerzos de verdad, por ello apuestan por Antonio Valencia y Jefferson Montero, dos jugadores que han recorrido el mundo a niveles muy altos y es que una multa de 20 millones de pesos sería un golpe duro para esta joven directiva.

Además sin el capital de Emilio Escalante, se vieron en la necesidad de buscar inversionistas para sostener un proyecto a largo plazo y de nivel competitivo, cosa que no es nada fácil pero que están a un paso de capitalizar con socios de Jalisco.

Ahora el panorama luce un poco diferente, los nuevos dueños se dieron cuenta que la Liga MX no era una “perita en dulce” y que para competir con los grandes hay que meterle lana, es un hecho comprobado en el futbol mexicano, de ahí radica que los Gallos hasta ahora no tienen un solo título de Liga y luce lejos de llegar ese título al competir con equipos que presumen billetes como Tigres, Monterrey, Santos, América, Chivas, León, Xolos etc.





Twitter@marcosarellano_