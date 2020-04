Una visión desde el Senado

Cerraron la economía queretana y ahora no saben qué hacer





De acuerdo con la Asociación de Comercio Establecido del Centro Histórico de Querétaro, el 99% de 5 mil establecimientos comerciales agremiados se encuentran cerrados por la estrategia de combate al Covid-19 implementada por el gobierno estatal y de la capital, lo anterior, al ser considerados como no esenciales y por tanto ser sometidos a verificaciones de Protección Civil donde se les indica a los negocios que no pueden estar abiertos.

Efectivamente, cerraron la economía queretana de manera adelantada y ahora no saben qué hacer con los daños adicionales que generaron. Contra su voluntad, los locatarios comienzan a generar pérdidas por esta situación, pues los gastos no se detienen, como el pago de servicios, empleados, insumos, etc.

En el peor de los casos, la precarización de estos emprendedores queretanos es inminente, pues muchos de ellos son micro y pequeñas empresas familiares que van al día, donde unas semanas de planificación, de aviso, como lo estaba señalando desde hace meses la autoridad federal hubiera representado la diferencia entre sobrevivir y el cierre definitivo de sus fuentes de ingreso.

El adelantado cierre de la economía les cayó a la mayoría por sorpresa y el gobierno local ni siquiera tenía un plan, pues ahora pretende corresponsabilizar a la Federación por la decisión adelantada que tomaron, simplemente absurdo.

Hoy en Querétaro tenemos la tormenta perfecta, pues el verdadero problema sanitario apenas viene, mientras que la crisis económica ya nos “hicieron el favor” de ponerla por adelantado en nuestra mesa.

Ya llegará el momento en que se buscarán culpables sobre el problema económico en que nos metieron, por su afán de hacer política usando la emergencia sanitaria; mientras, seamos sensibles y solidarios, pues el encierro para quien debe salir por necesidad no es opción.

Imaginen además la situación en que se encuentran 700 mil pobres que tenemos en Querétaro, 65 mil de ellos por cierto en pobreza extrema, para ellos la situación de por sí ya era difícil, por lo que coincidimos con la visión del Presidente de la República que quiere arroparlos a ellos primero, eso se llama justicia social.

Y es que, de no hacerlo, el deterioro económico por venir pudiera convertirse en un deterioro social que podría presionar los índices de delincuencia y de estabilidad en nuestro entorno más cercano, ¿acaso no lo ven los políticos azules?, ¿O realmente es eso lo que quieren?

Las propuestas que han realizado son politiqueras y se basan en buscar en el bolsillo ajeno su “aportación” ante la crisis, miren ustedes; quieren 3,207 pesos para los trabajadores que han perdido sus empleos por el Covid-19, que en Querétaro por cierto fueron despedidos por el cierre adelantado que promovieron los propios panistas; así como un apoyo económico de 27,500 para los pequeños y medianos comercios, situación delicada que ellos mismos agravaron, como ya platicamos.

Estos recursos no quieren ponerlos ellos, por supuesto. Piden a manos llenas, pero no dan “ni para los chicles”. Se opusieron a la reducción del presupuesto de sus partidos, al Plan de Solidaridad y Austeridad que propuso MORENA en el Senado e, incluso, Mauricio Kuri se ha negado a apoyar de su bolsillo a algún negocio local. Qué comodinos son.

Estimados queretanos, de nacimiento o de elección, juntos saldremos de esta, como juntos hemos salido de las crisis en que nos ha metido una y otra vez el PAN. No les creas, que no te quieran envolver, pues no buscan tu beneficio, sino el de ellos. Eso tenlo por seguro.

Si te dan una despensa, acéptaselas, si te ofrecen algún empleo temporal, tómalo; pero no permitas que jueguen contigo y que mañana te quieran restregar este apoyo por algún favor político. Además de que eso ya es un delito, es su responsabilidad por meternos en una crisis económica antes de tiempo.