Una visión desde el Senado

Con todo contra el fraude electoral



Los procesos electorales en México, desde la conformación de la República, han estados marcados por fraudes y triquiñuelas por parte de partidos políticos, candidatos y los propios gobiernos.

La ciudadanía es la única que puede elegir bajo su voto libre y secreto a quien quiere que los represente en las esferas gubernamentales, por lo que ese voto debe ser honrado y respetado por las autoridades en los gobiernos y en la política de nuestro país.

México necesita que la democracia se ejerza de manera limpia, ya es tiempo de que emigremos a una nueva era de madurez política.

Preocupado por ello, el Coordinador del Grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, Senador Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Delitos Electorales en donde se propone endurecer las penas a quienes cometan fraude electoral.

Dicho documento propone la adición del artículo 20 Ter de dicha Ley, que busca imponer pena de cinco a quince años de prisión y una multa de mil quinientos a siete mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando dos o más personas se reúnan con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales o bien para realizar dos o más conductas estipuladas como delitos electorales.

La pena de prisión aumentará en una mitad cuando las conductas delictivas se cometan por un servidor público, funcionario electoral, partidista, aspirante o candidato.

En el mismo tenor, en días recientes, el Presidente de la República ha sido muy tajante en este sentido, dejando claro que no va a permitir que haya trampa en las próximas elecciones de 2021. “Para que no haya fraude electoral me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”, declaró el presidente López Obrador en la semana.

Así pues, para quienes formamos parte del movimiento de la Cuarta Transformación, es fundamental asegurarnos que tengamos elecciones limpias, dejando en el pasado los fraudes, las dádivas y el reparto de dinero.

El voto de las y los mexicanos debe ser sagrado y nos debemos asegurar de que nada ni nadie lo altere.

Debemos decir adiós al fraude electoral. Respetemos la voluntad política de la ciudadanía en los procesos electorales. Honremos el sufrago efectivo.





*SENADOR POR MORENA