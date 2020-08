Una visión desde el Senado

Pancho renuncia ya

El video del secretario privado de Pancho Domínguez recibiendo moches, solo vino a confirmar lo que ya muchos sospechábamos desde hace tiempo: que el panismo de Querétaro está contaminado hasta los huesos de corrupción.

No es cosa menor que el señor Guillermo Gutiérrez Badillo, miembro del PAN desde 2005 y una de las personas más cercanas al gobernador de nuestro estado, aparezca en un video recibiendo pacas de billetes. Si bien no se aprecia la cantidad exacta, es evidente que son varios millones de pesos.

¿Para qué le dieron ese dinero al secretario privado de Pancho Domínguez? ¿A cambio de qué?

Las respuestas a esas preguntas las iremos conociendo conforme avance la investigación del caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pero desde hace semanas hemos venido advirtiendo que el gobernador de Querétaro es uno de los protagonistas de ese escándalo de corrupción.

Existen diversas versiones periodísticas que aseguran que Pancho podría haber recibido esos sobornos a cambio de apoyar las reformas constitucionales de Peña Nieto en 2013 y también que, como parte de esa sucia negociación, se le entregó la gubernatura de nuestro estado.

Sin duda, estos nuevos videos refuerzan dichas versiones y, por supuesto, pone aún más en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Domínguez, pues es probable que las y los queretanos no hayan decidido a su gobernante con votos, sino que todo fue parte de un oscuro trato, el cual incluía pagarle favores al señor Kors, que ahora sabemos se referían al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El mandato de Pancho ya es insostenible. Todos los caminos de corrupción apuntan a él. Y, para colmo, piensa que las y los queretanos somos tontos, argumentando que no sabía nada y que su hombre de todas las confianzas recibía moches a sus espaldas. A ver quién le cree eso.

Aquí lo único cierto es que la gente de Querétaro no merece esto. No merece que su gobernador tenga tan graves acusaciones de corrupción en su contra. No merece que alguien con tanta ilegitimidad encima se siga aferrando al poder. Y no merece que ese pasado de corrupción, el cual queremos desterrar, siga presente en nuestra entidad.

Lo justo para la ciudadanía es que Pancho pida licencia cuanto antes.

¡Como senador, como mexicano y, sobre todo, como queretano exijo que Pancho renuncie ya!

*SENADOR POR MORENA