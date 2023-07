Valor-es educación | Becas CONAHCYT condicionadas

En 2019 fue reformada la Ley General de Educación (LGE) y, posteriormente en 2021, la Ley General de Educación Superior (LGES). En ellas se establece la gratuidad para la educación pública como el subsidio otorgado por el Estado a las instituciones públicas educativas, particularmente los artículos 48 y 119 de la LGE y 66 de la LGES que indican claramente que las autoridades federales, estatales y municipales concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación. A la fecha no se han llevado acciones por parte de ninguna autoridad educativa para lograr paulatinamente la gratuidad en las instituciones públicas de educación superior (IPES).

Por el contrario, las IPES históricamente han cursado con déficit presupuestal y por ello, la generación de ingresos propios se ha vuelto determinante. Tal es el caso del cobro de inscripciones, reinscripciones y cuotas por los créditos curriculares -mal llamadas colegiaturas-. En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), las cuotas por inscripción y reinscripción a preparatoria, profesional asociado, técnico superior universitario y licenciaturas es de mil pesos al semestre y no ha incrementado en muchos años. A nivel posgrado, las cuotas son variables entre IPES y entre programas educativos y con ellas se cubren diferentes gastos, como la nómina de docentes de posgrado. De otra forma los posgrados no podrían operar ya que el Estado no cubre esa necesidad.

Los programas de Posgrado reconocidos por el PNPC, ahora SNP, hasta ahora reciben becas de manutención para sus estudiantes con la finalidad de que se dediquen de tiempo completo a sus estudios. Para ello, la UAQ les exenta el pago de los créditos curriculares (colegiaturas) y únicamente pagan su inscripción o reinscripción. Con esta acción, la universidad corresponde y se hace cargo de algunos gastos de operación, incluida la nómina.

Sin embargo, las últimas disposiciones del nuevo CONAHCYT han impuesto ciertos criterios que limitan a las y los estudiantes de posgrado. En primer lugar, establece una clasificación de programas educativos divididos en cinco niveles de “prioridad”. Esto es violatorio del derecho a la educación y del derecho al desarrollo de la ciencia y del conocimiento. No se puede limitar el desarrollo del conocimiento a la visión de un solo sector o del gobierno en turno pues generará un rezago para determinadas áreas disciplinares. Todas las ciencias son relevantes, las naturales, exactas, de la salud, las económicas, las sociales, las humanidades y el arte. De todas requiere la sociedad para dar respuesta a sus necesidades y para innovar y generar nuevas alternativas de desarrollo.

De esta forma, para la UAQ se presentan 36 programas de posgrado en “prioridad 1”, 33 en “prioridad 3” y uno en “prioridad 5”. Recientemente se informó a este último programa, el Doctorado en Ciencias Económico Administrativas, que no contaría con becas para la generación de nuevo ingreso por “no encontrarse dentro de las disciplinas de atención prioritaria nacional”. Además, se está solicitando que se indique para todos los programas que la UAQ no cobrará cuotas, lo que en este caso elimina la posibilidad de recuperar las cuotas de inscripción o reinscripción. Aquí los dos problemas: la decisión unilateral del CONAHCYT para definir que un programa de posgrado no es de “prioridad nacional” y desconocer que la gratuidad es obligación del Estado. Sin la recuperación de al menos las cuotas de inscripción o reinscripción los posgrados se convierten en una carga financiera que las IPES no pueden soportar.

Al final, como muchas otras universidades públicas, el reclamo no se hizo esperar y el CONAHCYT dio marcha atrás en esta ocasión… Sin embargo, la amenaza continúa y ahora es válido preguntarse ¿puede el CONAHCYT eliminar áreas de conocimiento sólo porque se establecen criterios poco claros para considerarlos no prioritarios? ¿se puede prescindir de ciertas áreas del conocimiento para el desarrollo del país? ¿seguirá violentándose la ley al grado de desconocer el mandato constitucional del artículo tercero y las leyes en educación? La nueva Ley General en Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ya empezó a causar estragos.