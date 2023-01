Valor-es educación

Cuatro iniciativas para reformar o derogar la actual Ley en materia de Ciencia y Tecnología se han presentado ya desde 2019. El pasado 13 de diciembre fue sometida, el por parte del Ejecutivo federal, la última iniciativa con proyecto de decreto para expedir la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI) a la Cámara de Diputados. A pesar de los foros que se han llevado a cabo para plasmar la opinión de académicas y académicos, el documento no integra las voces y carece de principios básicos para que la nueva Ley supere a la actual que pretende sustituir.

Entre los puntos más sobresalientes de la iniciativa presentada destacan el centralismo, ya que no contempla la participación de las instituciones responsables de generar el conocimiento. Por el contrario, la toma de decisiones queda concentrada en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional conformada por representantes de 13 Secretarías de Estado, sin participación de los gobiernos estatales o municipales, que solo se limitarían a emitir opiniones. Es ambigua con respecto al presupuesto que se debe asignar a Ciencia, Tecnología e Innovación y no prioriza la investigación en ciencia básica. Muy relevante es el desconocimiento de la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y pretende que las o los directores sean nombrados por el CONACYT. La propuesta no es clara con respecto a los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

Por ello, el pasado 11 de enero se presentó un exhorto a la Cámara de Diputados, particularmente a las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología y de Educación, para detener la iniciativa. El exhorto se acompañó de 2,391 firmas de integrantes de la comunidad científica y humanística del país para solicitar abrir el diálogo con la finalidad de construir la nueva Ley que permita responder a las exigencias actuales en materia de HCTI en México. A diferencia de la iniciativa propuesta, se solicita que el documento integre principios básicos como democracia, inclusión, pluralidad, no discriminación, igualdad de género, libertad de investigación, imparcialidad, paridad, participación, federalismo y responsabilidad presupuestal. Es esencial que se garantice el respeto y protección de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, pluriculturalidad y la dignidad de las personas.

La respuesta de CONACYT se enfocó en la descalificación (https://conacyt.mx/aclaraciones-sobre-informacion-difundida-en-torno-a-la-iniciativa-de-ley-general-en-materia-de-hcti-en-mexico/). Argumenta una “una campaña dolosa” de “opositores al derecho humano a la ciencia en México” para “boicotear el proceso legislativo”. Se hace alusión a supuestos intereses que buscan “un andamiaje que les permita conservar privilegios a costa del erario público” y arremete contra los medios de comunicación que tomaron la nota como “mentiras difundidas”.

Al exhorto, que sigue recabando firmas (https://forms.gle/kXypqeLLzZDcHst18), se han sumado comunicados personales y de Asociaciones como la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el desarrollo Tecnológico, A. C., la Academia de Ingeniería de México, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina. El llamado es al diálogo, sin calificativos y sin prejuicios. México merece contar con una Ley en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que permita responder los desafíos actuales para enfrentar el futuro.