Valor-es educación | La emergencia se va, el virus se queda

Tres años y casi dos meses; 1,221 días duró la emergencia sanitaria por Covid-19 declarada el 11 de marzo del 2020. Inició el 25 de noviembre del 2019 en Wuhan, China y el 7 de enero del 2020 se identificó al nuevo virus SARS-CoV-2, fue declarado el estado de emergencia el 30 de enero. Se presentó en 260 países y territorios con más de 765 millones de casos confirmados oficialmente hasta el 3 de mayo del 2023 y 6.9 millones de muertes, aunque se estima que el número real es de al menos 20 millones. En México la cuenta oficial llegó a más de 7.5 millones de casos confirmados y 333,960 defunciones al 6 de mayo de este año de acuerdo con la base de datos del Conacyt (https://datos.covid-19.conacyt.mx). México ocupó los primeros lugares por casos activos y por muertes prácticamente durante toda la emergencia sanitaria.

La pandemia marca un antes y un después para la emergencia sanitaria pero no para la enfermedad. Actualmente, a pesar de que las cifras han disminuido significativamente, muere una persona cada tres minutos a causa de Covid-19 y millones sufren de los efectos secundarios de la enfermedad o de lo que hoy se denomina “Covid persistente”. Más aún, todavía hay mucho por descubrir sobre los estragos que la infección por SARS-CoV-2 provoca en la salud.

El virus desarrolló un árbol filogenético extenso con cinco variantes de preocupación y sus subvariantes, en donde la variante Delta del 2021 fue la más letal y, posteriormente, la variante Ómicron llegó para quedarse con al menos diez subvariantes. La letalidad del virus disminuyó con el tiempo, no así su capacidad de infección; sin embargo, las personas con comorbilidades o compromiso inmunológico son propensas a padecer la enfermedad grave y, eventualmente, morir. Tal como sucede con otras enfermedades como la influenza, el virus seguirá cambiando y la humanidad resistiendo.

Es por ello que la investigación científica debe continuar para saber más sobre este virus cosmopolita y con tan variados efectos sobre la salud. Habrá que saber más sobre su capacidad infecciosa, tratamientos y vacunas. Hoy no existe, por lo menos en México, una estrategia eficaz para proteger a la población; la decisión sobre las vacunas ha sido errática y poco planeada. Hace unos días se anunció que la vacuna mexicana Patria estaba lista pero las incógnitas no se han resuelto. Qué bueno que se logre una vacuna mexicana, no es tarde, pero antes de aplicarse masivamente debemos saber qué efectos secundarios presenta, qué tipo de inmunidad provoca, contra qué variantes está dirigida, cuánto dura la inmunidad y si es protectora. No basta con saber el costo del desarrollo, qué bueno que se logre a menor inversión ¡bravo! Pero queremos conocerla y queremos que sigan los desarrollos mexicanos, porque este virus llegó para quedarse.