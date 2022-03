Viaje al interior | Amarse para amar

Nuestras estructuras psicológicas necesitan nutrirse de amor, aceptación y de cariño, esos componentes son formativos de la primera estampa de vida

Los 7 primeros añitos de vida absorbemos todo nuestro entorno, es la referencia que se ancla en el subconsciente profundamente, amarnos será el reflejo de nuestro entorno hacia nosotros.

La vida es maravillosa, sin embargo para valorarla y valorar su grandeza habremos de salir del basto universo de nuestra madre, de sus percepciones y de sus creencias, de cómo ella ha mirado el mundo y de cómo fue educada y ella que a su vez recibió todo de su propia madre y sus universos han ido replicándose para entregarnos todo lo que ha dado fundamento a su vida.

Las situación se hace más compleja cuando descubrimos que vamos cargados de programaciones familiares ancestrales, donde las personas no eran valiosas para la vida, donde se excluía lo que no agradaba o no era como las normas lo requerían, o simplemente era vergonzoso o penoso, o bien considerado como pecaminoso, siendo este último concepto algo marcado por la religión y no como un error en las elecciones hechas en la vida.

Si realizas un árbol genealógico y descubres las historias 3 generaciones atrás y sigues el cordón de sucesos y eventos que se mueven para que llegues a la vida te percataras que nada de lo que te antecedió podría ser diferente y que aprender a amarte conscientemente es un trabajo interior, hay que deconstruir miles de creencias, muchas estructuras mentales que por tradición se repiten sin detenerse a pensar si las decisiones que se toman son lo más acertado que podemos hacer, incluso si realmente esas decisiones son desde el propio lugar en la vida y no una lealtad a otros, salir de las viejas estructuras requiere voluntad y tesón.

¿Alguna vez te has cachado haciendo cosas que detestabas de tu mamá o de alguien más y simplemente de pronto lo haces igual? ¿Alguna vez te pones en último lugar para darte?

¿Alguna vez te quejas igual que cómo lo hacía alguien más en tu sistema familiar?

¿Qué conductas descubres que son iguales a las de alguien más?

Te invito a observarte, no a juzgarte, simplemente a ser objetiva(o)para cambiar conductas que ya no son útiles para sentirme aceptada(o) amada(o) feliz, te invito a mirarte al espejo y decirte a ti misma(o) “‘SOY SUFICIENTE, ELIJO AMARME Y AMAR LA VIDA CON TODAS SUS EXPERIENCIAS DESDE UN NUEVO LUGAR DE CONSCIENCIA ENTENDIMIENTO Y ACEPTACIÓN”.

Atrévete a crear desde este nuevo lugar de AMOR, autoestima, salud, alegría.

Piensa diferente no por oposición, sino por un profundo amor, sabiendo que al amarte puedes amar a los demás desde un nuevo lugar de conocimiento de ti mismo(a). Y recuerda que algunas veces requerimos acompañamiento para atravesar el camino del auto-amor, que es sano pedir ayuda a un terapeuta, que hoy no es de locos pedir ayuda psicológica, que las creencias limitantes del pasado no son útiles el día de hoy para conducirte a la plenitud.





Espero tus comentarios o consultas en mi Messenger de fb o en mi correo electrónico evolucionqro@gmail.com