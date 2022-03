En nuestros primeros años de vida se ponen las bases de lo que en la edad adulta será una sana autovaloración, cuando no nos hemos encargado de sanar nuestra historia vamos copiando y pegando lo que nuestros padres nos dieron y cabe remarcar que lo que ellos dan es lo que tienen, es lo que aprendieron y es el resultado de la transmisión de historias también de sus padres. En todos los sistemas familiares hay cosas que nos transmiten que son buenas otras no, reconociéndolo podemos transformar y gestar vidas ricas en aprendizaje. Hay creencias ancestrales que nos empatan con la culpa y el resentimiento, con el castigo y el no merecimiento, sin duda alguna ha llegado el tiempo de cambiar estos esquemas y aprender causa y efecto, responsabilidad de la propia felicidad.

Una autoestima sana busca acciones para la vida, por lo que cuidar el cuerpo, la mente, y el espíritu es importante, nutrir nuestro cuerpo sabiendo que lo que nos nutre es fundamental para estar sano nos lleva a buscar alimentos naturales, agua, sol, ejercicio físico y ejercicio mental, las dietas no significan dejar de comer, significan comer con conciencia y moderación.

También las dietas mentales contribuyen a generar una sinergia de bienestar. Nuestras vidas son el reflejo de nuestras acciones de nuestras decisiones, construir una autoestima sana es el camino para vivir con alegría y plenitud ante las circunstancias de la vida.

Amarnos y respetarnos se traduce en amar y respetar a otros, ahí es donde la autoestima juega un papel importante, pues podremos respetar la vida de las demás personas de nuestro entorno cuando hemos alcanzado una autovaloración entendiendo los procesos de los demás ya que nadie es igual a otro. Te invito a escribir para ti mismo ¿cómo estás viviendo tu valía a la vida? ¿qué acciones llevas acabo para tu bienestar?,¿haces ejercicio? ¿Te nutres o solo comer para llenar el vacío? ¿Lees? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida?

Todos los días construimos nuestra autoestima.

Espero tu comentario por fb o en evolucioqro@gmail.con