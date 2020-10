Viaje al interior | Domina tu mente

Hay que enfocarnos en lo que qué queremos construir, y en esto es fundamental utilizar la imaginación, crear posibilidades, situaciones que nos den emoción, ilusión que incluso nos apasione. Entonces hay que detener el diálogo interno de caos y desilusión, de miedo y desesperanza. Hay que utilizar la inteligencia ( que significa mirar dentro) pues habrá que entrenar la mente, alguien que desea aprender cualquier cosa nueva requiere entrenarse, que es repetir una y otra vez lo que se quiere hacer, es necesario entrenarnos para tener fortaleza mental y emocional, pues la realidad que vivimos es incierta. Sin embargo podemos entrenar la mente para crear alternativas, para buscar soluciones y salir de las situaciones dramáticas.

La creatividad será importante para aprovechar cualquier circunstancia cómo catapulta a una nueva realidad. Buscar opciones, tener ideas diversas de solución, para ser creativo no se requieren estudios específicos se requiere buscar alternativas, cambio, caminos que nos conduzcan a la meta deseada a vivir una realidad distinta a la que existe, requerimos saber con absoluta certeza que todo problema tiene una o quizás varias soluciones y que hacer que moverse de lugar, de actitud e incluso de actividades para encontrar esas múltiples alternativas y probarlas y saber que si no funcionan habrá que buscar nuevas y más opciones. Nada absolutamente nada es in modificable o sin solución, mientras tengamos vida estaremos llenos de posibilidades. Busca las tuyas, crea ideas alternas y aplícalas esperando lo mejor. No hay un solo ser humano que no posea creatividad. Hay que creer en nuestras capacidades y hay que propiciarlas. Tu mente puede ser tu aliado más certero. Confía, busca nuevas opciones.

REDES SOCIALES

Espero aportar a tu vida. Mándame tus comentarios

evolucionqro@gmail.com

Facebook: Mayra Arroniz