Viaje al interior | La vida comienza en mamá

La vida, nos es transmitida por mamá, ella acoge en su vientre la semilla del padre, y así por un proceso rico, nutrido, generoso nos permite crecer en su interior, ella no solo los permite tomar todo de ella para gestarnos, también nos entrega sus emoción, sentimientos, incluso necesidades. Así que al llegar a la vida nos ha entregado mucho, nos ha dado el regalo más grande.

Después nos dedica tiempo y cuidados para que permanezcamos, para nutrirnos, y aquí nuevamente se hace patente la manera en que mamá mira la vida, la manera en que ella ve a papá, cada instante nos transmite.

Crecemos ligados, vinculados profundamente al deseo del amor materno, al deseo de su aceptación, en cumplimiento a sus más profundos anhelos. Sus cuidados permitirán que la vida se nutra y florezca

Entonces al amar a nuestra madre como fue, amar su historia y lo que pudo transmitir es un paso para conocer la plenitud y la felicidad.

Cada mami entrega lo que a ella le dieron o no, entrega lo mejor que puede desde du historia, y si en algún momento no ha sido fácil la relación con ella deberemos comprender y entender que cada cosa ha sido perfecta para llegar a la vida y reflexionar sobre nuestro amor a ella.

Agradecer la vida que ella nos entrega es el paso primordial para entrar a la felicidad y disfrute de la vida!

“Gracias mamá por la vida que de ti me llega, me encargaré de ser feliz y hacer algo lindo con esta vida que tú y papá me han entregado” esta es una frase que fortalece la vida y la relación con mamá.

