Viaje al interior | Tiempo de cierre y nuevo comienzo

Aprender a amar nuestras historias en el año que concluye es un buen principio para hacer la diferencia en el ciclo por llegar, un ciclo se cierra, y es conveniente reflexionar y detenerse un poco, mirando lo que hicimos en este año.

Cuántos sueños cumplimos y cuántos quedaron pendientes. Podemos hacer una lista de lo bueno que hicimos y también de lo que no nos gustó. La finalidad es observar, tener claridad en qué puntos pondremos nuestra atención para el siguiente periodo.

Cuando tengamos por escrito lo que nos brindó el 2021 es menester agradecerlo. Así aprendemos. Incluso cuando tengamos esto por escrito lo podemos poner sobre una silla que representará todo lo que ahí hemos escrito. Lo agradecemos, sintiendo desde el corazón que todo nos ha impulsado para un renacer, que es el sentido de la Natividad, que el Cristo interior, nuestro niño interno renazca, que nuestra pureza de alma resurja. Recordando que la pureza del alma es nuestra conexión con nuestra parte divina. Y así, agradeciendo, nos disponemos a crear un nuevo ciclo, un nuevo comienzo.

Y para recomenzar, partiendo de que tenemos un presidente, que honramos lo vivido entonces, podemos hacer una lista para los nuevos sueños, los nuevos compromisos.

Quizás elijas no seguir perdiendo tu tiempo en el pasado, ya que ningún pasado fue un tiempo mejor, el tiempo mejor es el presente, el día que hoy tienes es un milagro, es un regalo, y puedes construir con él nuevos sueños.

Para construir necesitas nuevos materiales, son tus pensamientos renovados, alegres y de gratitud. El enojo, la tristeza, la ansiedad, el miedo, no nos ser en hay que disolverlos, son pasado. Son emociones en tu mente inconsciente que provienen del pasado. Si quieres crear tu vida, necesitas responsabilidad, de que todo lo que ocurre en tu vida tú lo has atraído. Necesitas nuevos materiales, claridad, ¿qué quieres? ¿A dónde te diriges?¿Lo que estás haciendo hoy te acerca a tus sueños?¿ Tienes sueños claros o confusos? Y no hago referencia al sentido onírico, sino a tus metas, que siempre deben de renovarse, pues la vida es movimiento, jamás un día es igual al otro, por ello debemos renovarnos.

Pensar con claridad, certeza en que podemos crear cosas buenas, bellas es parte de pensar bien, de uno mismo y de los demás. Cada día hay más información de que el observador es partícipe en la creación de lo que observa, significa que la visión interna interviene en la creación externa, nada más hermoso que sabernos partícipes de nuestra creación y de la creación del colectivo. Todos influimos en el clima, en la seguridad y en los sucesos mundiales, el conocimiento de esto nos invita a reflexionar y a cambiar, si, el cambio personal influye en el cambio del entorno.

Sugiero tengas claridad para crear un 2022 lleno de armonía, paz y amor. Si lo creas para ti lo creas para el mundo. Dicho lo cual te sugiero hagas una lista de qué es lo que tú harás por el 2022 y busques SER pleno y feliz. Agradece el nuevo ciclo y disponte a crear Conscientemente un nuevo año, en el aquí y en el ahora, porque hoy es el mejor tiempo para Ser feliz!

A todos mis mejores deseos, seamos luz y alegría, seamos el cambio en el mundo!

Agradezco tus comentarios a: evolucionqro@gmail.com y en fb Mayra Arroniz