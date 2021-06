Viaje al interior|Papá gracias

Los dos aportan a la nueva criatura información para existir. Muchos aspectos inconscientes, comprender que los seres humanos somos femenino y masculino con un sexo predominante que no permite experimentar la vida. La energía de papá se pasa al éxito en los proyectos, al éxito en el trabajo al mundo y nuestras relaciones.

Papá representa el sol como arquetipo, es nuestro héroe. Nos forman muchas partes provenientes del padre como la voluntad, la determinación, el poder y el reconocimiento. Así, lo masculino denota acción pues el primer cuerpo del cual salimos es el de papá, su semilla es perfecta en mamá, quien nos acoge y nos contiene.

Los limites, independizarse, de dónde vienes y a dónde vas, también son aspectos de lo masculino. Entre más comprendamos todo lo que nuestro papá aporta y apoya a nuestra existencia, más haremos por mejorar o sanar el vínculo que nos empuja en la vida.

Te invito a revisar la historia con papá a tomar todo lo que él pudo dar o no, porque hay ocasiones en que lo mejor que el padre puede dar es su ausencia, pareciera contradictorio pero no lo es, ya que los padres entregan lo que han recibido de sus padres, si ha habido mucho dolor o tristeza la mejor opción es irse para no dañar aún más. Hay tantas circunstancias psicológicas detrás de cada comportamiento que sería imposible ponerlas en esta columna, aquí solo pretendo invitarte a investigar a mirarte y amarte con tu historia, y en esta ocasión particularmente amar a papá con todo como ha sido, con absoluta aceptación y gratitud.

