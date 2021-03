Viaje al interior|Vivir aceptando lo que es

Esta época tan llena cosas por poseer es un reto para la felicidad, para iniciar cada uno debe definir que es la felicidad, pues ante la mirada de cada ser la felicidad depende de la historia de la persona, lo que hace feliz a uno no lo es para otro. ¿Qué es lo que te produce felicidad, alegría? ¿Cuántas cosas en la vida te permiten sentir que estás viviendo tiene un propósito?.

Continuamente vivimos para el exterior, hemos perdido esa conexión interna, esa brújula que nos indica el camino más corto a nuestros deseos, y así iniciamos una búsqueda de satisfacción en el exterior, incluso hacemos responsables a otros de nuestra felicidad, o los hacemos responsables de nuestros fracasos, y esto ocurre porque nos desconocemos, porque no nos amamos.

Parece absurdo, fuera de toda lógica sin embargo hemos creído que valemos porque tenemos, porque poseemos esto o el otro, y así en la esencia de la alegría, de la felicidad de pierde.

En esta época llena de distracciones del interior es tiempo de hacer un alto, si, para pensar, para atrevernos a cuestionar, para conocernos y para ser alegres , con cosas simples y porque re-conectamos con el estado de simpleza, podemos poseer lo que queramos, pues de ninguna manera digo que tener sea malo o negativo, más bien hemos de invertir el proceso de tener para ser, en ser para tener.

Requerimos vaciar nuestras creencias e integrar nuevas preguntas a nuestro diario vivir. Necesitamos cuestionar si lo que pensamos es cierto y de dónde vienen esas creencias, es importante reflexionar de cuando en cuando y empezar a mirar y disfrutar las cosas simples, solo así nos valoraremos para valorar a los demás, disfrutar de nuestra propia presencia y soledad es un principio que nos conduce a la reflexión, después disfrutar de la compañía de las personas de nuestro entorno, continuando con la gratitud a lo que existe, y suprimiendo el gastar nuestros pensamientos, nuestras palabras en quejarnos o sentirnos víctima se de los eventos de la vida, si dejamos de gastar en quejas y empezamos a agradecer las experiencias crearemos una nueva visión del mundo, lo que significa que no es que ya no exista lo que no nos gusta sino que ya no le damos importancia y deja de afectarnos, invertir en lo que nos gusta generará más situaciones de bienestar y poco a poco nuestra realidad se transformará ante nuestra mirada.

Existen muchas realidades y simplemente pensar en la realidad que queremos vivir crea construye para nosotros y nuestra satisfacción, por lo cual sea cual sea la situación que vivas puede ser transformada. ¿Qué pensamientos eliges hoy? ¿Qué quieres que sea transformado? ¿Qué creencias ya no te son útiles? ¿Qué creencias quieres conservar? ¿Qué cosas cambiarían si dices si a lo que es? Pensar nos permite abrirnos a nuevas posibilidades.

