Zoon politikón | Autopista 57: un trayecto de incertidumbre y riesgos

En el tejido mismo de nuestra cotidianidad, donde el tiempo es un recurso valioso, la Autopista México-Querétaro se convierte, paradójicamente, en un escenario donde el reloj parece detenerse y la incertidumbre se apodera del viajero. El reciente cierre de esta vital vía de comunicación durante 14 interminables horas debido a un accidente vial, nos deja no solo atónitos, sino reflexionando sobre la vulnerabilidad de nuestras rutas y la responsabilidad que recae en el gobierno federal.

Imaginemos por un momento las consecuencias de perder 14 horas en un trayecto que, bajo condiciones normales, debería llevarnos poco más de 90 minutos. Esta pérdida de tiempo no solo afecta la agenda de las familias, sino que tiene un impacto directo en las operaciones de las empresas que dependen de la eficiencia logística para mantenerse a flote. El caos generado por un cierre de esta magnitud no solo detiene vehículos, sino también la maquinaria económica de una región.

Pero, más allá de las incomodidades temporales, lo que estas cifras revelan es la fragilidad de una de las arterias viales más transitadas del país. Datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales 2022 del Instituto Mexicano del Transporte ponen de manifiesto que la autopista 57 fue la segunda vialidad más peligrosa de México durante ese año. Con 328 accidentes y 38 personas fallecidas, la realidad es que, para muchos, esta autopista se ha convertido en un camino de riesgos y peligros latentes.

El 27% de los accidentes se clasifican como colisiones por alcance, el 13% como salidas del camino y el 10% como atropellamientos. Sin embargo, lo más preocupante es que el 63% de los involucrados en accidentes corresponde a vehículos ligeros, autos y camionetas, mientras que el 67% de las veces son los vehículos de carga los responsables. Esto apunta directamente a la falta de supervisión y control sobre el transporte de carga que opera con excesos y a la necesidad de políticas más rigurosas en esta materia.

La autopista 57, con sus 260 kilómetros de longitud, ha sido testigo de cerca de 3 mil 500 accidentes, 3 mil 300 heridos y 584 muertes entre 2009 y 2020, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Con un promedio de 3 accidentes con personas lesionadas al día, esta vía se presenta no solo como un medio de transporte, sino como un riesgo constante para quienes la transitan.

La responsabilidad del gobierno federal no puede pasar desapercibida. La permisividad con el transporte de carga que opera con excesos, la falta de atención al mantenimiento oportuno y de calidad, las constantes obras en la vía que generan confusión y caos, así como la falta de supervisión y control, son elementos que contribuyen a este escenario de riesgos y peligros.

La reflexión debe estar encaminada a cuestionarnos, ¿Qué medidas reales se están implementando para garantizar la seguridad de los usuarios? ¿Dónde está la supervisión efectiva que evite la operación de vehículos en condiciones inseguras? Estas preguntas exigen respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades federales, responsables de una de las arterias

La reciente encrucijada en la Autopista México-Querétaro debería servir como un llamado de atención urgente. No solo perdemos tiempo en el camino, sino que perdemos vidas y exponemos la fragilidad de nuestras infraestructuras. Es imperativo que el gobierno federal asuma su responsabilidad, implemente medidas efectivas y garantice que nuestras autopistas no sean solo caminos de riesgos, sino senderos seguros hacia el desarrollo y la prosperidad. El costo de la inacción es demasiado alto; nuestras carreteras deben dejar de ser un reflejo de la incertidumbre y transformarse en símbolos de seguridad y eficiencia para todos.

A diario, la autopista 57 se transforma en una suerte de calabozo para más de 87,000 vehículos, atrapados en un juego de azar entre la velocidad, el transporte de carga, la impericia, la imprudencia y la negligencia del gobierno federal. Es como ver un desfile de incertidumbre, donde cada conductor apuesta su tiempo, paciencia y seguridad en una carretera que parece ser más una ruleta rusa que una vía de comunicación. Asumir el reto de atravesar este laberinto de riesgos diarios se ha vuelto una tarea titánica, donde los azares del trayecto no obedecen a reglas, sino a la falta de atención, cuidado y acción gubernamental. Esta no es una simple carretera, es un campo de batalla diario para aquellos que se aventuran a cruzar, esperando no ser víctimas de una desgracia prevenible.





*Diputado local PRI