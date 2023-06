Zoon politikón | Carrera a contrarreloj

Después de los resultados de la última elección en Coahuila y el Estado de México, y más allá de los tiempos electorales marcados por el Instituto Nacional Electoral, estamos en una verdadera carrera contrarreloj. En nuestro país, hay un cáncer que está haciendo metástasis y se llama Morena. Y desafortunadamente ayer alcanzó al Estado de México. En todas las redes sociales circula el mapa de México con los colores señalando el partido que gobierna cada estado de la república, y se ve exactamente igual que una radiografía de un cáncer en metástasis. La diferencia de un diagnóstico en el cuerpo humano, es que a pesar del avanzado estado de enfermedad, aún hay esperanza, como la hubo en Coahuila.

A partir de hoy empieza la carrera contrarreloj, estamos apenas a tiempo para ganar la presidencia en el 2024, y a su vez, recuperar estados y procurar el balance político nacional; no es tarde aún. Vamos a retomar el ejemplo del Estado de México. En realidad, la diferencia fue mínima entre ambas candidatas, Morena ganó por un pelito de rana. De acuerdo con medios de comunicación, Con el 99.36 por ciento de actas capturadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Edomex marca esta mañana una ventaja del 52.66 por ciento de votos para Delfina Gómez, frente al 44.33 por ciento de Alejandra del Moral, la abanderada de la coalición integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. No es un porcentaje abismal, ni una enorme diferencia.

Nos arrebataron el bastión, pero lo vamos a recuperar. Prometido, manifestado, decretado y asegurado -como dice la juventud, que así será- y al menos para ello tenemos un par de años. Para el caso de la presidencia, basta con observar los escándalos de corrupción como el de SEGALMEX, el descontrol en el crecimiento de la inseguridad, los feminicidios, la inflación y la pobreza; entre muchos otros problemas que, aunque prometieron arreglar, no han avanzado ni un ápice. ¿Y qué podemos destacar de la oposición? Al menos el PRI juntó 1,215,000 votos en conjunto con el Estado de México y Coahuila. Ganó la gubernatura en Coahuila y en muchos estados, es la segunda fuerza política. Sus dirigentes municipales y estatales son ciudadanos, con una cercanía importantísima con la población, y muchísimo compromiso, lealtad y dedicación. ¿Y el oficialismo? Engañando al “pueblo sabio”, como siempre.

¿Y ahora qué toca? Sí, perseguir principalmente la presidencia en el 2024, seguido de elecciones estatales y escaños en los espacios legislativos; pero también hacer autocrítica, hacer catarsis y sentarse a reflexionar: qué sí hacer, qué no volver a hacer, qué empezar a hacer y qué dejar de hacer. En el padrón electoral del Estado de México, el 52% puso su confianza en Morena, pero el otro 43% lo puso en la oposición. Y todavía falta el resto del padrón electoral que no pudo participar, o que no tenía la edad para hacerlo pero tiene su confianza en el PRI y en la oposición.

Nunca es tarde para corregir el rumbo. Nunca es tarde para dejar de armar campañas electorales con candidatas mujeres que hacen una simple fachada de partidos que “priorizan a los pobres” y que aseguran, es “tiempo de las mujeres” y claro, para compensar carencias. Nunca es tarde para obtener votos reales, sin la compra de votos adelantados con “apoyos económicos” y “programas sociales”. Nunca es tarde para empezar a ponerle quimio al país y recuperarlo hacia el 2024.





*Diputado local PRI