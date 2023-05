Zoon politikón | Cuando el dolor no se ve, ¿con qué médico acudimos? 

El sistema de salud en México define la salud mental como un estado de bienestar por medio del cual, los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades. Pero verdaderamente, ¿qué es la salud mental en México? Un privilegio. Cuando hablamos de depresión hay una laguna de atención e información aún más grande que el de la psicosis, ya que solo el 23% de la población en países de altos ingresos recibe atención médica y tratamiento; mientras que en países de bajos y medianos ingresos solo el 3% recibe el tratamiento y atención necesaria.

No es que antes la depresión y la ansiedad se curaran con facilidad gracias a la chancla o el cinturón como asegura la generación conocida como baby boomer, sino que era un tema tan poco conocido, que la salud mental en México pasó a un segundo plano, como algo casi inexistente. Es decir, se construyó un tabú alrededor del concepto de tal modo, que inclusive era causa de temor saber de alguien que estuviera yendo a terapia, tomara medicamentos o que tuviera la necesidad de internarse en una clínica psiquiátrica. Si fuéramos con una pierna rota a urgencias y los médicos nos dijeran que solo es cuestión de echarle ganas o de voluntad solamente porque la fractura no está expuesta, seguramente los demandaríamos y terminarían con una pena ejemplar. ¿Por qué no sucede esto con los diagnósticos de salud mental?

No son solamente los médicos los que podrían actuar de forma negligente, sino el resto del círculo cercano de la persona enferma. Desde los padres que no le creen a sus hijos o hijas, las amistades que niegan haberse dado cuenta, las y los docentes que sobre exigieron al ver una decadencia en el rendimiento, y una lista interminable de personas que, inconscientemente, contribuyeron no solamente a la invisibilización del trastorno; sino al empeoramiento del mismo hasta causar tal vez, consecuencias irreversibles. En el mejor de los casos, la persona enferma decide tratarse por su cuenta, haciendo uso de sus privilegios y sale adelante. Pero no es lo común.

Esta problemática no se arregla con un post de instagram del gobierno dirigido a jóvenes diciéndoles que no están solos o solas. Es necesario profundizar y solidificar el compromiso que atribuimos a la salud mental, reorganizar los entornos que influyen en la salud mental como las escuelas, hogares y centros de trabajo; y hacer de esos espacios un lugar seguro, lo cual indudablemente involucra la prevención de la violencia y el abandono infantil y de adultos mayores. También, y quizás como más importante, reforzar la atención de salud mental cambiando los lugares, modalidades y personas que ofrecen y reciben atención de salud mental. Aunado, diversificar y ampliar las opciones de atención para estos trastornos mentales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decía que en el 2019, más de mil millones de personas en el mundo, padecían algún trastorno mental en ese momento, y siendo este el más común: la depresión. En cuanto a la salud pública, no tenemos dónde atendernos. Hasta hoy, no es un asunto en el que el Estado Mexicano le provea a la población en general. Lo que hace falta no son psicólogos, psicólogas; ni medicamentos, sino presupuesto, atención y concientización en relación con el tema. Cuando a uno le duele algo, sabe con qué médico acudir. Pero cuando tu dolor no se ve ¿con quién acudimos?





*Diputado local PRI