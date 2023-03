Zoon politikón | Darle donde más le duele al patriarcado 

Por allá del 2005 se proyectaba en cines una famosa película de Jodie Foster titulada Plan de Vuelo. La situación en la película es un poco compleja, pero la idea central es que secuestran a la hija de Kyle (Jodie Foster) para montar un supuesto ataque terrorista e inculparla a ella. Los verdaderos terroristas usaron a su hija para hacerle daño a la madre, salir beneficiados e inocentes del ataque. Al final, Jodie recupera a su hija, a pesar de que todo el mundo la manipuló para que dudara de su criterio y creyera que nunca subió con su hija al avión, que viajó sola todo el tiempo; logra salvar al avión y todo el mundo se disculpa con ella. ¡Claro! Es película. Pero esa misma situación pasa todos los días en menor complejidad y no hay ni recursos, ni Jodie’s Foster’s que puedan ayudar. O al menos, no los había hasta ahora.

Este tipo de circunstancias como las que se plasmaron en esta película tienen un nombre, y se llaman violencia. Y no es cualquier violencia, sino un tipo de violencia de género denominada violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es un tipo de violencia de género perpetrada por interpósita persona, es decir, cuando un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. Pero es necesario aclarar que esta puede ser efectuada no solo cuando hay una relación consanguínea en la familia, sino también cuando hay un parentesco de tipo civil. La niñez es particularmente afectada por la violencia vicaria, al ser el blanco de agresiones de las exparejas de las mujeres. Los hijos/as no solamente pueden ser maltratados físicamente. Incluso, cuando el agresor no se puede acercar a ellos y ellas, puede enviarles amenazas, hostigarles y acosarles por diversos medios.

Uno de los ejemplos más claros de este tipo de violencia se da cuando se atraviesa un proceso de divorcio, y se materializa con frases como: “te voy a quitar a los niños”, “no los vas a ver nunca más”, “te doy la pensión con la condición de…”, “te voy a dar donde más te duele”, “si quieres volver a saber de tu hijo/a, entonces…”. Es un tipo de violencia extrema porque el agresor se asegura de que la mujer jamás se recuperará. Se asegura de controlar, manipular, extorsionar y maltratar o dañar a la mujer a través de un tercero que valora, aprecia, o con quien tiene un vínculo directo y cercano con ella, que en su mayoría son las y los hijos.

¿Qué motiva este tipo de violencia además del machismo? La venganza. La venganza por la decisión de la madre de terminar la relación sentimental con el padre, por poner límites, por frenar la violencia que precede a la violencia vicaria y por un sinfín de razones más. Muchas de las madres tienen miedo de denunciar por las amenazas que han recibido, precisamente, relacionadas con sus hijos/as. Pero imagínese usted no poder ni siquiera tener la posibilidad de denunciar. Hasta hace apenas unos días, Baja California se convirtió en la entidad número 19 en tipificar el delito de la violencia vicaria, según comenta La Jornada. Es decir, aún hay 14 estados de la República en los que el delito simple y sencillamente no existe, y Querétaro, lamentablemente, es uno de ellos.

La violencia vicaria puede ser solo el inicio de una serie de actos de agresión en contra de los hijos/as y la mujer. En algunos casos de feminicidios, existen antecedentes de violencia intrafamiliar que siguió aún después de la separación de la pareja. Además, algunas mujeres no pueden denunciar al agresor debido a que no son ‘directamente’ afectadas. Tipificar el delito de la violencia vicaria permite proteger a los hijos y a la madre, tanto a nivel de prevención, como de erradicación y sanción. Así, es posible entonces imponer sanciones para el agresor que van desde limitaciones en el ejercicio de la custodia o la convivencia con los hijos, limitaciones en los derechos civiles, políticos e incluso la pérdida de la libertad. Tipificar el delito es darle donde más le duele al patriarcado.

Al final de la película citada, todos y todas quienes estaban en el avión, se disculparon con Kyle por haber sido partícipes de la manipulación de tipo luz de gas colectiva, y por haber indirectamente contribuido a la violencia ejercida sobre ella a través del secuestro de su hija. ¿A cuántas madres tendría el Estado que pedirles disculpas por la violencia que no fue escuchada ni tomada en cuenta porque el delito no existe y seguimos sin legislarlo…?