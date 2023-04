El pasado martes 18 de abril se registró una balacera en Tequisquiapan, Querétaro en la comunidad de El Tejocote al interior de una casa. Sin embargo, no eran ciudadanos sin antecedentes penales, en simple inocencia; quienes fueron asesinados esa tarde. De acuerdo con medios de comunicación, se descubrió que entre las víctimas estaba Álvaro Sánchez Sánchez, alias “El Tartamudo”, identificado como líder del Cártel de los Hermanos Sánchez. Se mencionó en medios de comunicación también que la actividad delictiva del Tartamudo, se cristalizó en un entramado criminal de al menos 13 personas y conexiones en Centro y Sudamérica, los hermanos Sánchez Sánchez estaban al mando de múltiples operaciones de tráfico de cocaína que entraban a México por Tapachula, Chiapas y vía terrestre, que llegaban a Estados Unidos.

Sin embargo, lo más preocupante de la situación no es la cantidad de ganado encontrado dentro de su hogar, junto con animales exóticos; y quizás, solo quizás, tampoco el hecho de que tuviera 12 militares en retiro como cuerpo de protección y guardaespaldas. Lo más preocupante es, definitivamente, que ya había sido aprehendido con anterioridad… y lo dejaron ir. Según medios de comunicación, tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos por conspiración para introducir drogas; la DEA lo buscaba desde hacía varios años, aunque nunca pudieron detenerlo. Imagínese usted, la DEA jamás pudo con él, ¿pero qué tal la policía municipal del municipio de El Marqués? Bueno, parece que tampoco pudieron con él.

El pasado 24 de diciembre, Álvaro, su esposa y el tigre cachorro que traían en el coche casi no llegaban a la cena de navidad. Después de un aparente accidente de tránsito, fue detenido y su auto fue cateado. ¿Qué encontraron, además de los álbumes de los Tigres del Norte? Encontraron noventa y ocho cartuchos útiles, varias armas y un tigre cachorro enfundado en una bolsa. El Tartamudo se identificó con una credencial falsa, aunque su esposa prefirió no moverle y se identificó con su nombre real. Ambos fueron dispuestos a la Fiscalía General de la República, pero parece que fue visita navideña también, porque fueron liberados horas después a pesar de tener antecedentes penales importantes, por tráfico de drogas, portación de armas de uso exclusivo para la milicia mexicana y lavado de dinero.

Casi no llegaban a probar la ensalada de manzana de la tía quien por cierto, también falleció durante el ataque; pero llegaron gracias a la puerta giratoria de la justicia mexicana. ¿Qué preocupación podría tener cualquier narcotraficante de la talla que sea en caso de ser detenido, si al rato lo sueltan? ¿Qué preocupación podría tener alguien que se puede identificar con credenciales falsas, ser llevado ante la fiscalía y no enfrentar cargos a pesar de tener antecedentes penales importantes? ¡Pues ninguna! Su mayor preocupación será que el tigre que compró no se muera de calor, y que las células delictivas adversarias no lo ataquen como sucedió la semana pasada. ¿El Estado de Derecho, la efectividad de los organismos para impartir justicia y la seguridad pública? Esa no es su preocupación.

Y claro que no lo va a ser, pero sí que debería ser preocupación del Estado. Debería ser su mayor preocupación el hecho de tener una puerta giratoria enorme en el sistema de justicia nacional; así como entran criminales, salen. Es más tardado el trámite de la aprehensión, el traslado y estar detenido, que el tiempo que tardan en salir. Sí que debería preocuparnos un sistema de justicia corrupto, parcial, ineficiente, superficial y débil institucionalmente. Sí que debería preocuparnos la falta de Estado de Derecho y que el cártel enemigo sea más efectivo que la misma Fiscalía General de la República. No dude usted que la policía hizo su trabajo, recogió los cadáveres de los delincuentes de los que no se hizo cargo en su momento. ¿Y cuál es la narrativa oficial? ¡No se preocupe! Una vez más todo está bajo control gracias a los chicos superpoderosos, conocidos también como la policía local y la Guardia Nacional de este país.





*Diputado local PRI