Zoon Politikón | Lo logramos 

Así es, lo logramos. Como usted probablemente recordará el pasado 7 de febrero de este año, presentamos la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género. Esta iniciativa consta de 3 partes para lograr un objetivo común: cerrarle el paso a los violentadores y que no puedan ser aspirantes a cargos de elección popular. ¿Cuáles son estos 3 nuevos requisitos que añadimos a la norma? No haber sido sentenciado por violencia sexual o familiar, no haber sido sentenciado por violencia política en razón de género y no ser deudor alimentario. Pero, ¿por qué es necesario comenzar a poner estas trabas para los violentadores de las mujeres? Esencialmente, para dejar de legitimar la violencia hacia las mujeres desde los espacios públicos de toma de decisiones. Sí importa si violentas a una mujer. Sí importa que no pagues la pensión de tus hijos e hijas. Todo importa, y ahora, a los cargos de elección popular también les importa.

¿Por qué le cerramos el paso a los sentenciados por violencia sexual o familiar? Imagínese usted tener a un violador en la mesa directiva del Congreso. Ó a un acosador de Regidor o de Comisionado de Transparencia. ¿Con qué seguridad podrán trabajar nuestras compañeras? A partir del 2024, podremos procurar espacios más seguros para nuestras compañeras, donde no tendrán que convivir con ningún agresor sexual, ni con ningún golpeador.

¿Por qué tampoco caben los perpetradores de violencia política en razón de género? Aparte de que es una vergüenza utilizar una conferencia nacional matutina para emitir opiniones sobre una de las aspirantes a coordinar el Frente Amplio Opositor, desvalorizando sus logros y su trabajo; es también para castigar y deslegitimar toda violencia ejercida contra las mujeres, asegurándonos de que no se usará la tribuna para ese fi. La violencia política de género no solo es invalidar y minimizar a una política por ser mujer, como lo ha hecho cierto personaje durante su conferencia matutina, sino que es también el abuso de autoridad, las burlas, y cualquier acto que ponga en duda la legitimidad de la vida política de las mismas.

¿Por qué dejamos fuera a los deudores alimentarios? Porque dejándoles fuera, se logrará desincentivar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, y aunque ha habido comentarios negativos en torno a esta medida, es necesario comprender que ciertos tipos de violencia de género -como la violencia vicaria- encuentran lugar al permitir que deudores alimentarios morosos ocupen cargos públicos. Si no existes al menos económicamente en la vida de tus hijos e hijas, tampoco existes para la vida política del país. “Así como escuchaste”, dice el famoso meme de la luneta M&M’s.

Por fin, este logro significa no darle más poder a los violentadores, a través de negarles rotundamente el llegar a espacios de toma de decisiones y del ejercicio del poder a quienes violentan a las mujeres, a sus hijos e hijas, e inclusive, a su propio hogar. No necesitamos la representación de ningún violentador en ningún espacio político, desde los ex diputados locales que riegan con ácido a sus ex parejas, hasta presidentes de la república que ejercen la violencia machista contra aspirantes a la coordinación de la oposición. Por tanto, a partir del 2024 con esta reforma electoral, vamos a lograr que ningún violentador llegue a un cargo de elección popular y que ninguna violencia ejercida hacia la mujer encuentre lugar y legitimidad.





*Diputado local PRI