Hace unos años, hubo un juego de mesa muy popular donde alguien había asesinado al dueño de la mansión y las y los invitados debían especular y descubrir al asesino a través de cartas con pistas, armas y habitaciones. Ahora, sucede algo similar en San Lázaro, donde la víctima es el Poder Judicial y las y los diputados, son los invitados a la mansión, tratando de discutir no quién le asesinó, sino cómo sucedió. Falta poco para que se dé la gran última discusión para determinar cómo matar a billetazos al Poder Judicial.

Las declaraciones por parte del coordinador de las y los diputados federales de la bancada de Morena, Nacho Mier, nos advierten lo que viene para esta última discusión sobre lo que será el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, las y los diputados de la actual legislatura van a discutir por última vez, la Ley de Ingresos, que es, cuántos impuestos hay que pagar, y el Presupuesto de Egresos; que es, en qué se va a gastar.

En el marco de esta última discusión (que tendrá que concluir, en el caso de la Ley de Ingresos el 20 de octubre y del Presupuesto de Egresos el 15 de noviembre) ya nos adelantaron algunas cosas, y viene algo que hay que ponerle mucha atención. Mucho ojo dice el meme en internet, porque así empezó el asedio contra el INE. Nacho Mier avisa que están haciendo un análisis para recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación. Están pensando en un recorte presupuestal que va de los 15 a 25 mil millones de pesos. Esta reducción sería entre el 20 y el 32% del presupuesto.

Dicha propuesta no se da en el vacío, es decir, esta discusión y este ‘apretar’ al Poder Judicial se da en un contexto en donde, en primer lugar, el Poder Judicial acaba de otorgar un amparo a Xochitl Gálvez para que pudiera asistir a la mañanera, lo cual le molestó, y bastante, al inquilino de palacio. Segundo, el amparo que otorgaron jueces federales para que se detenga la entrega de libros de texto gratuitos que van a las primarias. Estas resoluciones emitidas por el Poder Judicial no han gustado nada en Palacio Nacional. Y la cerecita del pastel: el pleito con Norma Piña, quien naturalmente al enterarse de esta noticia, dijo claramente: “un poder del Estado no tiene nombre ni apellido, nuestra institución trascenderá a nuestros cargos actuales”.

Pareciera que este nuevo embate contra del Poder Judicial no es por la austeridad, sino para reprimir a la presidenta; y a las y los ministros que han fallado en contra de los intereses de Palacio Nacional. Pero al final del día, son instituciones que creamos, que a las y los mexicanos nos costó, literalmente, sangre para poder tener una división de poderes que controle y que le dé equilibrio al Estado. Esto parece más bien una venganza personal contra algunas ministras, en específico, contra Norma Piña. El anuncio ya lo dió el coordinador, y no olvidemos que sucedió lo mismo con el INE, hubo dos grandes recortes presupuestales cerca del 28% de su presupuesto.

Tengamos cuidado porque si de por sí tenemos un Poder Judicial rebasado, una justicia lejos de ser pronta y expedita, jueces y juezas saturadas; imagine encima, quitarle casi una tercera parte de su presupuesto. Viene la discusión y hay que estar atentos y atentas porque sería una casualidad muy grande que le suceda lo mismo que le sucedió a la CNDH, INAI e INE.

¿A qué conclusión llegarán las y los jugadores de este Clue político? ¿Será que alguien ya juntó las tres cartas del culpable? Que venga la austeridad, pero no el austericidio.





*Diputado local PRI