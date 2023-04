“Un incendio en un centro de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha dejado hasta la mañana de este 28 de marzo, 39 migrantes muertos y 29 más, heridos”. “El lunes 27 de marzo en Ciudad Juárez, 39 migrantes murieron en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Dos semanas antes, el alcalde de la entidad dijo que la paciencia hacia los migrantes se estaba acabando”. Estas dos frases halladas en medios de comunicación han confirmado no solamente la pérdida de 39 vidas que perfectamente se pudieron haber salvado, sino que hubo una negligencia enorme por parte de las autoridades. Se mencionó también que en días anteriores, habría comenzado una persecución hacia personas migrantes que fueron detenidas mientras limpiaban vidrios, pedían dinero en la calle o simplemente, caminaban.

Pero la lamentable muerte de 39 personas en situación migratoria irregular significó no sólo un hecho extraordinario, sino la consecuencia final de una serie de acciones y decisiones políticas que derivaron en eso, una tragedia. El problema migratorio que atraviesa América Latina y Estados Unidos es sin duda sumamente complejo, pero no imposible de desmenuzar. A pesar de las menciones en medios y desde Presidencia y la Casa Blanca, esta problemática sí tiene responsables, sí tiene origen y por tanto, también solución.

Empezando por las cifras que dan forma a este fenómeno, en 2022, según datos de la Comar, México recibió 118 mil 478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131, mil 448 casos. México informó que durante 2022 registró un total de 70 mil 019 menores de edad en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, principalmente de países de Centroamérica, según un documento publicado por la Secretaría de Gobernación. La cifra de 70,019 fue menor a la registrada en todo 2021 cuando se registraron 74 mil 939 menores. El año 2022 fue el año con mayor número de detenciones a migrantes que transitaban por México en situación irregular: un 44 por ciento más que en 2021.

Pero el problema no se queda únicamente en las cifras, sino en la política migratoria tanto estadounidense como mexicana, así como la política local de ambas naciones. Y es que no es nada más que las políticas migratorias de México sean evidentemente deficientes a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habría visas de trabajo y cero deportaciones; sino que también son ridiculizadas por el gobierno Estadounidense. Según Expansión, el expresidente Donald J. Trump presumió que en 2019 “dobló” al gobierno de López Obrador para que, a cambio de no gravar con 5% de impuestos las importaciones mexicanas, se desplegarán más de 25,000 elementos de la Guardia Nacional.

Y no es la única vez en la que el gobierno mexicano ha sido la burla por la poca atención al asunto migratorio, sino que incluso el yerno del expresidente Trump, Jared Kushner en su libro Breaking History, menciona que el gobierno estadounidense presionó al mandatario López Obrador para detener el flujo migratorio. ¿Cuál es la condición para mantenerse como socios comerciales? Si cooperan y contienen la migración, tendrán un socio en Estados Unidos. “Nuestra relación va a ser muy simple. Pongan atención a estos datos. Si suben, vamos a tener problemas. Si bajan, van a tener un increíble socio aquí que les ayudará con cualquier prioridad que tengan” dijo Kushner.

Copelas o cuello. Así de sencillo. Y por supuesto que para un gobierno de mucha legitimidad democrática pero de poca solidez institucional, es mucho más fácil decir que “esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir de que se enteraron que iban a ser deportados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”. Claro, es que fue su culpa por protestar, no del Estado por violar los derechos humanos de forma repetitiva de quienes migran, ni por la debilidad institucional del órgano encargado de velar por la migración en México, ni por la xenofobia y lo fácil que se dobla el gobierno en turno ante demandas racistas y que atentan contra la soberanía nacional. Migrar es un derecho, pero en México, ni ese, ni ningún otro derecho existe.





*Diputado local PRI