¿Qué hace usted en una hora? Quizás en una hora se traslade de su hogar al trabajo y comience su día laboral. Quizás en 60 minutos haga su rutina de ejercicio, pasee a su perro o haga un viaje desde Querétaro hasta San Juan del Río.

Pero Houston, tenemos un problema. Y uno muy grande porque en el país, no solamente sucede eso cada una hora o 55 minutos aproximadamente, sino que lamentablemente, también desaparece una persona. 55 minutos después desaparecerá otra, y así sucesivamente hasta completar las 26 personas que diariamente desaparecen en este país.

¿Cómo va la cifra entonces? Desaparece una persona cada 55 minutos. En el sexenio anterior fueron un total de 8,760; una persona por hora, 24 al día. Sin embargo, en 2023, prácticamente ya alcanzamos a todos los desaparecidos del 2022, donde hubo 7,600 y hoy; en agosto 2023, llevamos 7,355 personas desaparecidas. Es decir, el 96% de lo que hubo en el 2022 al ritmo de 26 personas diarias, estamos hablando de que esa cifra se va a rebasar en menos de 15 días. Cerraremos el año con un lamentable broche de oro: 9,490 personas desaparecidas.

Es una cifra dinámica, por supuesto. Se modifica conforme se encuentran a las personas con aviso de desaparición Sin embargo, aún con las modificaciones y el dinamismo, ese es el resultado: un problema estructural desatendido que ha crecido exponencialmente, tan solo en 2023 se acumuló el total de un sexenio.

Pero no se preocupe usted, la respuesta del Gobierno Federal fue ad hoc, como se lee en medios de comunicación: Karla Quintana, comisionada de Búsqueda de Personas, renuncia al cargo en medio de la crisis de desaparecidos en México. Mencionan los medios también que la hoy ex funcionaria, no ha revelado sus motivos, pero en el trasfondo está una reciente andanada de cuestionamientos de parte del presidente a su labor técnica.

Insisto en que la respuesta del Gobierno Federal fue de alto nivel, como mencionó el mandatario López Obrador en la conferencia mañanera, pues la respuesta no es que se buscará atender el problema, que habrá más brigadas de búsqueda o mayor seguridad. La respuesta a la problemática es que las cifras están manipuladas por los adversarios. Listo. Este fue el desafortunado comentario de López al respecto: “A nosotros nos llamaba la atención que había más desaparecidos en el Gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. ¡Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón! Y lo estaban usando nuestros adversarios. Ya ven que esos están al acecho y no les importa lucrar con el dolor ajeno, son tiempos de zopilotes”.

Y tan eficiente ha sido esa respuesta, que las madres de las víctimas de desaparición forzada no han formado colectivos independientes que tienen por objetivo la búsqueda de sus hijos e hijas e incluso, hallado fosas clandestinas. Ha sido tan eficiente, que no vivimos en un país distópico donde las madres se ven en necesidad de negociar con el crimen organizado para que les permitan buscar y desenterrar a sus hijos e hijas, afirmando que “prefiero encontrarlo muerto a despertar todos los días sin saber dónde está”.

Las causas de la desaparición forzada son diversas, pero la principal es que las industrias criminales convierten en fuerza de trabajo a las personas desaparecidas. ¿Recuerda el reciente caso de Lagos de Moreno? Eso es lo que sucede cada hora en este país. En este país donde el gobierno se ve rebasado y resulta incompetente para atender la problemática y lo mejor que puede hacer es asegurar que las cifras están manipuladas por la oposición. Parece que el Gobierno Federal no hará absolutamente nada al respecto, ni siquiera en 55 minutos. ¿Qué podría hacer usted en 55 minutos?





