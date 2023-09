Zoon politikón | Quinto informe, entre la ilusión y la realidad

En el escenario político, la transparencia y la honestidad son como la luz sobre un mago: esencial para desentrañar los trucos y descubrir la verdad. Como oposición, es nuestro deber analizar con minuciosidad el último informe del Presidente López Obrador. Aunque reconocemos logros legítimos, no podemos ignorar las afirmaciones falsas y engañosas que han sido presentadas, como es la marca de la casa, donde se contabilizan en promedio 85 mentiras al día en la mañanera, el quinto informe no podía ser la excepción.

El informe resalta un programa estelar: "Jóvenes Construyendo el Futuro". ¡2.6 millones de jóvenes en la cima del éxito! Pero ¿dónde están estos jóvenes? ¿En qué realidad trabajan? Descubrimos que la cifra no refleja jóvenes empleados, sino beneficiarios desde 2019. Parece que aquí la magia está en contar conejos en el sombrero del mago, mientras los jóvenes en la realidad buscan oportunidades genuinas.

Y qué decir del empleo y desempleo: "¡Prácticamente no hay desempleo!" Afirma AMLO. Sin embargo, tras bambalinas, la informalidad laboral se erige como el mago enmascarado. Más de la mitad de la población trabajadora es parte de la economía informal, sin seguridad social. La realidad laboral es como un juego de escondite, donde los trabajos informales son los campeones.

Las cifras presentadas sobre reducción de pobreza y desigualdad podrían engañar a cualquiera. "¡La pobreza y la desigualdad han disminuido!" proclama el Presidente. Pero aquí es donde el ilusionismo se interpone. Si bien se reporta una disminución en la pobreza, la pobreza extrema se niega a desaparecer. La desigualdad muestra una reducción solo a nivel estadístico, olvidando las diferencias de calidad y duración del empleo entre grupos. La realidad se encuentra detrás del telón de números.

Y hablando de trucos, ¡qué acto el de la deuda gubernamental! "No hemos recurrido a deuda", declara el Presidente. Sin embargo, los números muestran un incremento del 102.9% en la deuda del gobierno Federal. El aumento de la deuda no necesita magia para aparecer: es un hecho ineludible. El público merece más que trucos de palabras para entender la economía.

La atención médica es el número más cruel de este espectáculo. "Voy a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos", proclama el Presidente. Pero las carencias médicas crecen, la muestra inequívoca es la ultima evaluación del CONEVAL, con un 139.8% de aumento en la falta de acceso a servicios de salud desde 2018. Pasamos de 20 a 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Aquí, la ilusión de atención médica contrasta con la falta de recursos reales.

En seguridad, las cifras se convierten en actos de escapismo. "Estamos avanzando, 17% menos de homicidios", afirma Lopez Obrador en su quinto informe. Pero la realidad es que la cifra de homicidios sigue siendo alarmante. Con más de 158 mil homicidios y feminicidios durante el mandato, el problema persiste. Hoy, 9 de las 10 ciudades con más homicidios en el mundo están en nuestro país, 8 de ellas en territorios gobernados por MORENA.

Las cifras son poderosas, pero también pueden ser manipuladas. Los números no mienten, pero nos intentan mentir con los números. No podemos permitir que la ilusión reemplace la realidad. Debemos analizar con objetividad y discernimiento. Si bien hay avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, no podemos permitir que se oculten los desafíos persistentes.

Este informe presidencial es un escenario de ilusiones y realidades. Como espectadores, no debemos quedarnos con las cifras aparentes. Debemos escudriñar detrás del telón de palabras y números para encontrar la verdad. La verdadera magia no radica en las ilusiones, sino en la claridad de la realidad.





*Diputado local PRI