Zoon politikón | Tiempo mínimo de espera: 7 meses

La adquisición de la identidad para la niñez tarda un aproximado de siete meses. Ese es el trámite con el tiempo de espera más corto que puede ofrecer el estado de Querétaro, pues hay otros muchos más tardados como esperar una sentencia por violencia vicaria, que tarda aproximadamente seis años. A pesar de que el derecho a la identidad es un derecho humano, una menor estuvo siete meses sin identidad, porque sus padres no eran libres de elegir el orden de los apellidos de su hija hasta que ganaron un amparo. Apenas la semana pasada se emitió la primera sentencia que acredita la violencia vicaria en el estado de Querétaro tras seis años de litigio y un expediente de más de 500 fojas.

Y qué bueno que después de un sexenio entero se haya reconocido el ejercicio de la violencia y actuado en favor de la víctima. Pero tristemente, hay muchos más casos que no se han atendido bajo este tipo de violencia, simplemente porque las leyes no lo ven: 19 estados de la República ya han legislado en la materia y nuevamente el Congreso del Estado, se queda fuera de las discusiones que a los ciudadanos realmente importan. ¿Cuántos casos más deberán darse de violencia vicaria para que los legisladores actuemos en consecuencia?

Hay mujeres que llevan muchos años viviendo esta situación y no pasa absolutamente nada. En marzo, dentro del Foro Internacional de Violencia Vicaria, conocimos casos de mujeres que han sido separadas de sus hijos y hasta violentadas psicológicamente por ellos, influenciados por su pareja. ¿Qué más necesitamos ver como diputados, para abrir la discusión a esta ley, que nos urge la sociedad que sea aprobada?

¿Cuánto tiempo duraríamos sabiendo que existe el robo, cómo operan los criminales y las consecuencias del delito, pero sin tipificarlo como tal y no poder castigarlo? ¿Qué pasaría si nuestro hijo o hija sufre de algún delito pero aún no tiene registro porque no se puede escoger el orden de los apellidos? No nada más no podríamos denunciar, sino que nuestro hijo o hija, para la ley, no existe. ¿Cómo podemos buscarle? ¿Cómo contestamos a las preguntas del MP sobre su nombre e identidad? ¡Busquen a mi hijo o hija secuestrado o secuestrada! ¿Cómo se llama? No tiene nombre.

Situaciones como esta, no permiten que los recién nacidos tengan este derecho, ya que, como ocurrió con esta familia, tuvieron que recurrir a un amparo que tardó siete meses en llegar para que su hija pudiera ser registrada con el orden que ellos decidieron de sus apellidos. Según datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en el 94 por ciento de los casos, el generador de violencia cuenta con recursos que le permiten favorecerse de los procesos legales: “cuando una mujer se separa de su pareja, hay un 97 por ciento de probabilidades de que exista este tipo de violencia. 10 de cada 10 mujeres víctimas de violencia vicaria, han sufrido violencia psicológica, 7 de cada 10 que han sufrido violencia vicaria, han sufrido también violencia física; 8 de cada 10 víctimas de violencia vicaria han sufrido violencia económica”.

Es solo sentarse a mirar indolentemente, hasta que le roban a uno. Es no darle importancia, hasta que nuestro hijo o hija no puede entrar al colegio porque no tiene identidad. Uno espera menos tiempo a que le atiendan en cualquier hospital público colapsado. Haga el intento de hacer la fila y para cuando sea atendido o atendida, el congreso todavía no legisla en la materia. Como Legislatura, nos estamos quedando muy atrás. Por muchos años hemos vivido en un sistema patriarcal, que ve a la familia como propiedad del padre, mientras que los apellidos de la madre, se van perdiendo con el paso del tiempo; o que ve a la niñez como herramienta para dañar a la madre de manera cruel e irreparable. Esto es parte de una batalla cultural que debemos enfrentar. Pero la verdadera pregunta es: ¿Cuándo empezaremos a enfrentar esa batalla?





*Diputado local PRI