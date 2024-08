Zoon Politikón | Todo lo que necesitas saber de la renuncia del Fiscal de Querétaro

Recientemente, en Querétaro, el fiscal del estado presentó su renuncia, lo cual ha causado muchas dudas entre los ciudadanos. Vamos a explicar de manera clara y sencilla qué sucede cuando un fiscal renuncia y cómo se elige a uno nuevo.

Primero, hay que entender que el cargo de fiscal tiene una duración de nueve años y no es común que renuncie. La renuncia debe ser aceptada por el Congreso del Estado, como si se tratara de un contrato que no se puede romper sin permiso.

Mientras se nombra a un nuevo fiscal, el vicefiscal se encarga de todas las tareas para que no haya un vacío en la Fiscalía. Es como cuando el director de una escuela se ausenta y el subdirector toma las riendas temporalmente para que todo siga funcionando.

Ahora, para nombrar a un nuevo fiscal, el gobernador, Mauricio Kuri, debe enviar una lista con tres candidatos al Congreso. Imagina que es como si el gobernador diera tres opciones de directores para la escuela y los maestros tuvieran que escoger al mejor.

El Congreso evalúa a estos candidatos, revisa sus currículos y realiza entrevistas que son transmitidas en redes sociales. Esto permite que todos los ciudadanos puedan ver y conocer a los candidatos, como si fuera una audición pública. Los diputados también pueden recibir preguntas de la gente para hacerlas durante las entrevistas, asegurando que las preocupaciones de los ciudadanos sean escuchadas.

Luego, los diputados votan para elegir al nuevo fiscal. Para que un candidato sea seleccionado, necesita el apoyo de dos terceras partes del Congreso, es decir, 17 de los 25 diputados. Es como en una junta de vecinos donde se necesita que la mayoría esté de acuerdo para tomar una decisión importante.

Si no se logra un acuerdo y ninguno de los candidatos obtiene los 17 votos necesarios, el gobernador tiene la facultad de nombrar directamente al fiscal. Esto garantiza que la Fiscalía no quede sin un líder, asegurando que la justicia siga su curso sin interrupciones, como si el gobernador tuviera que designar al director directamente si los maestros no se ponen de acuerdo.

Este proceso debe realizarse rápidamente para evitar que la Fiscalía funcione sin un titular durante mucho tiempo. Aunque el Congreso tiene un calendario legislativo, la importancia de este nombramiento puede acelerar los tiempos. Se espera que todo esto se resuelva antes del 26 de septiembre, cuando entra la nueva legislatura.

La renuncia del fiscal y el procedimiento para nombrar a uno nuevo puede parecer complicado, pero está diseñado para asegurar que la justicia continúe funcionando sin interrupciones. Es importante que todos estemos informados y participemos en este proceso, acercándonos a nuestros diputados para expresar nuestras dudas y sugerencias. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para mantener la confianza en nuestras instituciones y en el sistema de justicia.

Así que, si tienes preguntas o inquietudes, no dudes en acercarte conmigo, tu diputado de confianza. Este es un momento crucial para el estado y todos podemos contribuir a que el proceso se lleve a cabo de manera justa y eficiente.





*Diputado local PRI