A Geraldine Bazán le hace justicia el karma

Dicen que en esta vida todo se paga y el karma bueno o malo llega a cobrar factura, en este caso una noticia le da la oportunidad a Geraldine Bazán de ver el mundo arder sin quemarse en él. Y es que hay que recordar que hace unos años, la actriz sufrió la traición de quien fuera su esposo y padre de sus hijas Gabriel Soto y de Irina Baeva, quien se burló hasta el cansancio de la histriónica mexicana.

Cuando Geraldine, supo de la infidelidad de su esposo, gracias a una publicación de Irina, que con toda la mala leche, subió historias a su Instagram para que ella se diera cuenta del engaño de su marido, personas cercanas a la actriz mencionaron que fueron días duros y muy tristes, “fue tremendo el golpe, Gera no paraba de llorar, pues Gabriel era el gran amor de su vida”, comentó en alguna ocasión una íntima amiga.

Muchos aseguran que la actriz desesperada buscó ayuda para lograr salir adelante y poder estar bien por sus dos hijas, mientras la pareja de infieles se les podía ver felices y muy enamorados disfrutando de su idilio ya sin esconderse de nadie.

Pero dicen que karma es karma y mientras Geraldine trataba de recuperarse, la vida fue poniendo a cada quien en su lugar, la ojiazul inició varios proyectos, se le ha visto con otros amores, aunque ella mantiene más bien un perfil bajo, “por respeto a mis hijas” lo ha mencionado en entrevistas; ahora se encuentra trabajando en la exitosa telenovela “Corona de Lágrimas 2”, en el papel de “Olga Ancira”, mismo que en la primera parte hiciera Adriana Luvier y que le ha valido el reconocimiento del público telenovelero.

Y mientras a la rubia la vida le sonríe, Gabriel Soto no la está pasando nada bien y al parecer le están pagando con la misma moneda, “la traición”, pues hace unos días salió una publicación en la página de “Chisme No Like”, dónde se asegura que Irina le es infiel al rubio con un actor de Hollywood, tanto le gusto la noticia a Geraldine que sin dudarlo le puso su bonito like, demostrando que el tiempo le ha dado la razón cuando ella aseguró que todo lo que comienza mal, termina de la misma forma.