Adela Micha lleva su afición por el interiorismo a su nueva línea de mobiliario

Adela Micha dice que muy pocas veces deja ver algo de su estilo de vida personal, pero en esta ocasión, decidió dejar al descubierto su afición por el arte, las antigüedades y la forma en cómo disfruta cada uno de los rincones de su espacio privado.

Recientemente, llevó a cabo la presentación de su nueva línea de mobiliario Adela by home, en colaboración con la firma Casa de Las Lomas, con la que debuta en el ámbito del diseño, experiencia, dice, fue todo un reto para ella, quien se define como una mujer que enfrenta los cambios día a día como un reto y un aprendizaje.

“Todos estamos en un cambio constante; hay etapas muy marcadas en la vida de las personas, pero todo el día, a diario, estamos cambiando. Nos vamos a dormir y al día siguiente tienes una arruga, así es la vida, está llena de cambios, es estar aprendiendo todo el tiempo. El cambio es fundamental, es lo que me ha mantenido aquí, siguiendo con mi carrera como periodista porque hay que aprender de los cambios que te da la vida, los asumes y los transformas, aprovechas la oportunidad que estos te dan”, dijo Adela en exclusiva con Organización Editorial Mexicana.

En la conversación describió cómo se crea la atmósfera de una casa, labor en la que es necesario tomar en cuenta importantes aspectos que brinden la comodidad óptima, y sobre todo, mantener la armonía de los detalles para lograr un concepto de buen gusto, tema sobre el cual, tuvo una amplia discusión con la diseñadora venezolana Carolina Herrera.

“Carolina Herrera y yo coincidimos en que nunca nos pondríamos zapatillas ni pants, ni para ir al gimnasio. Yo uso tenis que no son zapatillas, pero actualmente los tenis son una prenda de lujo; para mí el buen gusto es lo que refleja quién eres y sobre todo, con lo que te sientes cómoda y que sea agradable a tu vista. Hay que olvidarnos de cómo nos ven y qué dicen los que nos ven. Hay que vernos con nuestros propios ojos, eso para mí es el buen gusto.

"Lo importante es saber lo que nos gusta a nosotros mismos y hacer de esto un signo de elegancia”, afirmó Adela.





Se define como una apasionada de los libros, mismos que forman parte del diseño y ambientación de sus espacios personales. “Tengo una cantidad enorme de libros de arte, los cuales ayudan cuando no puedes comprar arte como tal, un cuadro carísimo o una escultura. Tengo muchos de fotografía que no faltan en mi estudio, soy gran admiradora de Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide… El arte te cambia mucho y debe ser accesible, eso es importantísimo para los niños y los jóvenes, acercarlos al arte en todas sus expresiones porque les cambia el esquema de su vida”.

En su casa existe un área en específico donde pasa la mayor parte de su tiempo y en la que incluso, desahoga sus preocupaciones. “Hay un espacio que uso para llorar, es la salita que funciona como antesala de la recámara, y cuando quieras saber dónde estoy y cómo me siento, bastaría con verme ahí. Es mi espacio personal, ahí paso la mayoría del tiempo libre, ahí trabajo y también ahí he llorado mucho… Soy muy llorona… A veces lloro de cansancio, nunca me he visto llorando de alegría, excepto en el nacimiento de mis hijos por la emoción, miedo y todos los sentimientos que pasan en ese momento. Después, cuando se casó mi hijo… Soy una mujer muy sensible, vulnerable y frágil, lloro mucho de cansancio, de estrés, de angustia y las demás veces de dolor y tristeza, es muy bueno llorar, es una catarsis”.

Entre sus aficiones está el gusto por el coleccionismo de piezas de épocas pasadas que lleven detrás una interesante historia. “Ahora ando en busca de una mecedora que contenga un pasado interesante, porque hay piezas que entre más viejas más chingonas.

“Tengo muchos objetos heredados de mi abuela, y que al combinarlas con piezas actuales y otros accesorios se ven muy padres, todo puede ser un objeto de decoración. En esta nueva línea diseñé un sillón, el cual lo prefiero a cambio de una cama, no tiene las medidas adecuadas, pero fue romper con lo establecido, algo a lo que estoy acostumbrada”, concluyó.