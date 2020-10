Adriana Guerrero y su proyecto de vida: Fundación Chabely

Este proyecto nace hace tres años, por medio del cual, comenta Adriana Isabel Guerrero Pachuca, que tanto ella como Alejandro Mendoza, papás de Chabely, “quisimos darle vida a la muerte de nuestra hija Chabely”, quien hace seis años falleció, a la edad de 19 años, ella siempre mostró ser una persona muy altruista, con deseos de servir, preocupada por los más necesitados, y con varios proyectos en mente, “era un cascabelito”; deseos que se vieron truncados al haberla sorprendido la muerte a tan corta edad, en plena juventud.

A seis años de su partida, comenta Adriana, “lo entiendo, Chabely siempre quiso vivir de prisa, comerse el mundo…estudiaba el segundo año en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, quería ser abogada, notario, presidenta municipal de San Juan…”, era Reina de la Cruz Roja Delegación San Juan en ese momento, y como tal, se involucró en diferentes actividades y apoyos con el grupo de damas voluntarias al que también perteneció. “Siempre quería ayudar a los demás, a los niños de la calle… se involucraba en apoyar a los más necesitados… así era ella, con sus sueños de juventud”, soñaba con un proyecto que trascendiera.

Foto: Luis Luévanos | El Sol de San Juan del Río

“Cuando se va, nos quedamos con esa espinita”, comenta Adriana, y al retomar sus actividades luego del difícil proceso de duelo, sobreponerse a tan lamentable pérdida y aprender a vivir sin su presencia física, retomaron el proyecto, “decidimos que tenía que seguir”, a pesar de la negación de la gente y aconsejarles otra manera de ayudar, “nosotros quisimos abarcar más, como ella –Chabely- quería, algo que se necesitara…” es como luego de realizar un estudio, y darse cuenta de la falta de atención a las personas con diabetes, se concretó la idea y fue que decidieron crear la fundación a la que dieron el nombre de su hija, “Fundación Chabely. Educación en diabetes”, que inició hace tres años, sobre la que Adriana nos dice con orgullo “no hay en todo el Bajío, somos la única hasta Veracruz”, apegada al compromiso adquirido con la Federación Mexicana de Diabetes, A. C.

Actualmente, y luego de tres años de trabajo en pro del paciente diabético, Adriana comparte “el legado de mi hija Chabely Mendoza Guerrero está presente, en su recuerdo está la fuerza para seguir adelante, en su imagen están las ganas de continuar apoyando. Son tres años que Chabely nos encomendó esta misión y gracias al profesionalismo, actitud de servicio de quienes estamos en la Fundación, seguiremos adelante”, legado, que cita, habrá de darle continuidad Aure Alejandro Mendoza Guerrero, “cuando yo falte”.

Hace un año Adriana tomó las riendas de la fundación, y comparte con satisfacción, entre sus logros: incrementar los servicios, contar con recibos deducibles de impuestos, firmar convenios como con Presidencia Municipal, con Canacintra, por concretar con Asociación de Industriales, con la empresa Exos, con escuelas y universidades de aquí y de la ciudad capital, con médicos especialistas, “son gente de muy buen corazón” y sobre todo, lograr concientizar a los pacientes sobre la importancia de la educación en este aspecto, ya que la idea principal es mejorar su calidad de vida, “que decidan cambiar sus hábitos, atenderse, aceptar la enfermedad, que sean personas felices”.

Foto: Luis Luévanos | El Sol de San Juan del Río

Educar a un apaciente es muy difícil, nos dice, pero no me he desanimado, si uno o dos se concientizan, para ella es muy importante, sobre todo actualmente, cuando los índices van arriba, en agosto de este año, tenían registrados en esta ciudad, 11,098 pacientes, a la fecha incrementó a 12 mil, “cien mil mexicanos mueren cada año por esta enfermedad”.

De ahí su interés en continuar con este proyecto a través del cual, nos dice, “sigue impulsando mi hija, me voy enamorando cada vez más de él”, que gracias al aporte de los papás de Chabely, sigue adelante, cada vez con más proyectos. Para ella le ha significado mucho trabajo y compromiso pero también grandes bendiciones y muestras de agradecimiento y aprecio por parte de pacientes y sus familias.

A pesar de que este año “de pandemia” ha sido muy difícil en todos los aspectos, en Fundación Chabely han logrado seguir atendiendo, acatando las medidas sanitarias, a pacientes diabéticos que por las consecuencias de la cuarentena, esta enfermedad se incrementó. Además de seguir en la búsqueda de apoyos para concretar la atención dental.

Finalmente nos comparte el proyecto que tiene por desarrollar, es hacer extensiva la Fundación en Zona Oriente, sobre el cual, dijo, platicó con el presidente Guillermo Vega solicitando un espacio para la creación de las instalaciones, con áreas para hacer ejercicio, de convivencia, de comida, que haya chefs que preparen un plato del buen comer para diabéticos a muy bajo costo, exclusivo para ellos, y que tengan un espacio digno, con atención especializada.

Reitera su compromiso y el del equipo de Fundación Chabely, por trabajar en pro de quienes viven con esta enfermedad, “que los pacientes vengan, los recibimos con los brazos abiertos, queremos ayudarlos, acompañarlos, que se ayuden ellos mismos, que se quieran, que se den cuenta cómo con esta enfermedad pueden seguir adelante con calidad de vida”.