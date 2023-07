Agustina Fuentes y su pollo manzano

Agustina Fuentes Alonso presentó en el pasado concurso de “El sazón de la abuelita”, su platillo de “Pollo manzano”, una receta que ella misma inventó y que a lo largo de los años ha ido perfeccionando.

“Yo pienso que el secreto de la receta, más que nada, es la combinación de mantequilla y chile manzano, pues le da un sabor especial. Este tipo de guisado es una especialidad diferente que he creado con los años”.

Círculos Mole poblano, platillo ganador del Sazón de la abuelita

La receta es nueva en su familia, pero eso no la frenó para mostrarla al público en el concurso que se llevó a cabo en la Plaza Independencia, y para la cual, ella coloca el pollo en una charola acompañada de mantequilla, cebolla en rodajas y el chile manzano, y después le pone sus papas rebanadas y lo lleva al horno.

“Casi siempre uno se enseña viendo. El pollo con chile manzano lo vi alguna vez en alguna cocina, y me animé a prepararlo por primera vez. Después fui perfeccionando, hice combinaciones, y fui experimentando, hasta que me quedó como lo preparó el día de hoy”.

Agustina tuvo 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres, de ellos solo dos, han adquirido su gusto por la cocina, César Fuentes, quien estudió como chef, y quien ha ganado renombre como chocolatero, y Juliana Gutiérrez, quien a veces le ayuda a prepararlo.

“Uno de mis hijos estudió para ser chef, pero tiene diferentes técnicas. Yo no hago lo que él puede hacer, y él no realiza lo que yo cocino. Mi hija por otro lado, como que ya se está enseñando, pero aún no sabe hacer el platillo al 100”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Agustina actualmente vive en San Cayetano y espera que algún día todos prueben su pollo manzano “a mí me gusta cocinar solita, si me ayudan me desubican, sola me concentro superbién, pongo el radio o mi música del celular y me pongo a cocinar”.