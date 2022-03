Alejandra Guerrero presentó su obra   

La artista sanjuanense Alejandra Guerrero Armendáriz presentó su colección denominada Sabiduría dorada en Casa Colibríes, acompañada de amigos y familiares.

La colección pertenece a los cuadros que la artista ha creado en diferentes momentos de su vida y fue presentada por el artista Juan Carlos Zerecero Menenses quien además fue maestro de Alejandra, y quien dijo que siempre es importante que los artistas encuentren una oportunidad de exponer su arte.

El evento se llevó a cabo en Casa Colibríes, un lugar de descanso y reuniones ubicado en Santa Matilde en donde se reunieron amigos y familiares, para admirar la obra de la artista que estudió en el Centro Unión, para después viajar a Monterrey y a Barcelona, donde perfeccionó su arte.

“Sabiduría dorada es una colección llena de reflexiones que, en lo personal, han sido salvavidas en tiempos complejos, es mi manera muy personal de ver la sabiduría que nos regala el estar en contacto con nosotros mismos y con la naturaleza”.

Las piezas en su mayoría son acuarelas, acrílicos y tintas sobre lienzo o papel. Los nombres de las piezas están en sánscrito y tienen un significado especial para la artista: “así, cuando me siento preocupada o ansiosa, volteo a ver alguna de las piezas, pienso en el nombre y me calma, medito con la imagen. Por eso pinto porque me regalo imágenes que me llenan de fortaleza interior”.